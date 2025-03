«La música tiene el poder de conectar a las personas con lo que realmente sienten»

Ainhoa Lasuen Miércoles, 12 de marzo 2025, 00:02 Comenta Compartir

«Conectar con las emociones del público» es el motor de Merino, el proyecto musical de Sandra Merino y Álex Gallego. El dúo, que ha conquistado corazones desde 2019 con sus directos cargados de intensidad y emotividad, actuará el próximo viernes en el Ermua Antzokia, a partir de las 20.30 horas. La entrada costará 10 euros. Este concierto será una oportunidad única para vivir en primera persona su pop de alto voltaje emocional.

-Precisamente ¿este alto voltaje emocional es su distintivo?

-Más que un distintivo, diría que es algo inevitable en nuestras canciones. Nos gusta contar historias desde un lugar honesto, y la emoción acaba siendo el vehículo natural. No buscamos dramatizar, pero sí hacer que cada canción conecte con quien la escucha de una manera real y personal.

- ¿Qué emociones tocan?

-Depende de la canción y del momento en el que la hayamos escrito. En 'El bosque', nuestro nuevo disco, recorremos muchas etapas de la vida, así que hay nostalgia, rabia, incertidumbre, ilusión, amor, pérdida… pero también mucha luz. Al final, la música es una manera de ordenar lo que sentimos, de darle forma a lo que a veces no sabemos expresar de otra manera.

- En un tiempo en el que todo es tan material, tan inmediato, ¿no es peligroso tentar únicamente a las emociones?

-Las emociones son lo único que no se puede fabricar de manera instantánea, no son algo que puedas programar o consumir rápido y pasar a lo siguiente. Precisamente por eso creemos que la música sigue teniendo ese poder de parar el tiempo y conectar a las personas con lo que realmente sienten. No se trata de explotar la emoción, sino de darle un lugar en un mundo que cada vez nos empuja más a ignorarlas.

- Ya van por su tercer disco, ¿qué sorpresa le depara a quien ya les haya escuchado?

-Este disco es un viaje mucho más redondo y conceptual. Si en los anteriores cada canción tenía su propia historia, aquí todo está conectado. Es un recorrido por distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta el presente, con sus luces y sombras. A nivel sonoro, nos hemos permitido explorar más, jugar en el estudio y arriesgar con nuevos matices. Y a nivel lírico, es un disco que habla de crecimiento, de cerrar heridas y de encontrar tu lugar. Es, en muchos sentidos, el disco más personal que hemos hecho hasta ahora.

- Estarán de gira por toda la geografía española y participarán en los principales festivales. ¿En qué formato disfrutan más?

-Cada formato tiene su magia. En los conciertos de sala o teatro podemos construir un show más narrativo, con un desarrollo más pensado para sumergirse en la historia del disco. En los festivales es más energía pura, es compartir con el público el momento presente y disfrutar con la gente que está allí sin conocernos, pero que acaba cantando con nosotros. Son experiencias distintas, pero ambas nos encantan.

Un viaje juntos

- Quien se acerque a su concierto en el Ermua Antzokia debe saber que va a escuchar…

-Un viaje. 'El bosque' es un disco que cuenta una historia, y en este concierto la vamos a vivir juntos. Habrá emoción, energía, momentos de calma y otros de explosión. Será un recorrido por nuestras canciones, pero también por lo que significa este proyecto para nosotros. Ojalá salgan sintiendo que han formado parte de algo especial.

Temas

Ermua