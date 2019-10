Maitane Egido - Brigadista y acompañante de personas migrantes en México «La migración no va a parar. Huyen de la muerte y estamos obligados a acogerles» La ermuarra Maitane Egido trabaja en el acompañamiento de migrantes en México con el grupo 'Colectiva por movilidades libres y elegidas' AINHOA LASUEN Viernes, 4 octubre 2019, 20:42

Dentro de las jornadas 'México Rebelde', los ermuarras Braulio Montesquín y Maitane Egido ofrecieron el pasado miércoles su testimonio sobre lo vivido, 'in situ', en México, en su labor de brigadistas y en el acompañamiento a personas migrantes. Tras ver la situación de la población migrante en este país, la ermuarra de 23 años, Maitane Egido, junto con otras cuatro compañeras, formaron la asociación civil 'Colectiva por movilidades libres y elegidas', cuya pretensión es ayudar a estas personas en su periplo para «huir de la violencia y la miseria en la que viven». Ha estado dos años en México y ahora se encuentra en Ermua para tratar de conseguir apoyos para continuar con este trabajo en México, además de para formarse en la atención a esta población.

-¿Qué es lo que ha hecho en este tiempo?

-En 2017 tuve seis meses de prácticas de la Universidad, en un albergue que está en la frontera sur de México. A raiz de engancharme a esa realidad, con otras compañeras formamos nuestra propia organización. Llevamos ya año y medio funcionando y, sobre todo, trabajamos el acompañamiento a mujeres que están migrando.

-¿Por qué tomaron esta decisión?

-Somos cinco chicas. El resto son mexicanas. En México el proceso de migración es muy fuerte. Es el flujo migrante más constante del mundo. En los últimos 15 años no ha cesado el flujo migrante, desde el triángulo de la muerte (Honduras, Guatemala y El Salvador) hasta Estados Unidos. Aunque a veces no se llegue, la gente lo que busca es no morir, porque en su lugar de origen viven mucha violencia, corrupción, cárteles, el empobrecimiento de la población. Escapan de eso. Es migrar o morir. No es una migración premeditada, sino que es momentánea, ¡ me amenazan o matan a alguien de mi familia y tengo que escapar! En los últimos años ha habido 120.000 desaparecidos, 43.000 muertos. Se habla mucho del muro de Trump, pero la situación ya se agravó con Obama, cuando se endureció muchísimo la actuación militar en la frontera. Como consecuencia hay mucha gente detrás aprovechándose, hay trata de mujeres y situaciones muy peligrosas.

-¿Han cambiado las cosas desde que se convocó la caravana?

-Sí. Al menos van en grupo. Ya no hay tanto temor a las actuaciones de los cárteles, la policía, etc. Hay además un discurso político en el que se defiende que huyen de su país porque les están matando, violando, y es un cambio muy importante. Nuestra ayuda también tiene que adaptarse a este cambio. Da oportunidad a que además de hombres jóvenes, que eran los que migraban antes, migren mujeres, familias, niños, personas con diversidad funcional. Debemos tener en cuenta que huyen de esa situación de vida o muerte. Y ser mujer migrando es muy duro. Antes se rapaban, se ponían fajas para parecer hombres. En general las mujeres no van solas, llevan a sus hijos.

-¿Cuál es su trabajo?

-Hacemos monitoreos. Les acompañamos, trabajamos con ciertos albergues donde hay mujeres. Estamos tratando de crear una aplicación para que sepan dónde están los riesgos y se puedan comunicar más facilmente entre ellas, que tengan información, para que no les encuentre la persona que les buscaba en Honduras, por un fallo de comunicación.

-¿Qué diría a las personas que recelan de la inmigración?

-Que la migración no va a parar, porque huyen de la muerte. Que tenemos obligación de acogerles y apoyarles. La migración es un derecho. Es por pura necesidad.

-Habrá situaciones durísimas.

-También hay que tener en cuenta que nosotras atendemos a las personas con los perfiles más vulnerables. Honduras es un país de muerte. Están empobrecidos y constantemente hay tiros por las noches. Es un país instrumentalizado, porque es el camino de la droga y esto lo sufre la población más empobrecida. Hay muchas violaciones. Por ejemplo, una señora nos decía que quería dar anticonceptivos a su nieta de 8 años, porque no se los dio a la mayor y acabó embarazada por una violación. Hay muchos desaparecidos. Agradecen mucho el acompañamiento, porque la policía no comete tantos delitos y se relaja la situación. Además están los 'coyotes', que ayudan a pasar la frontera, pero además de pedir mucho dinero a veces acaban en redes de trata de personas. También hay minimafias que te endeudan. La situación es muy complicada.

-Para ustedes también será duro.

-Sobre todo psicológicamente, porque tienen muy complicado comenzar una nueva vida. Aunque cuando ves que salen y que la vida se abre paso, ves que es importante estar ahí.

-¿Tienen alguna ayuda?

-Precisamente ando en ello. Buscando fondos que respalden el trabajo.

-¿Hay esperanza?

-Siempre. Tristemente no la veo por parte de los gobiernos, como debería ser, sino de la propia población. Las comunidades indígenas y campesinas son muy solidarias y hay movimientos, cada vez más que denuncian y apoyan la migración. Desde aquí tenemos que ser conscientes de que esta situación, en gran parte la generamos desde aquí. Por eso estamos obligados a acogerles y apoyarles.