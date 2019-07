Ruth Armas Alemán. Escritora ermuarra «Quienes lo han leído les ha hecho reflexionar, que era lo que quería» La autora ermuarra publica la primera de sus obras de relatos cortos, titulada '¿Te cuento una historia? A. LASUEN Viernes, 5 julio 2019, 22:36

«No te cuenta una sino muchas historias, de las fantásticas a las realistas, de las casi románticas a las oscuras, de las humorísticas a la serias. Grandes historias en su brevedad. Un estilo casi poético. Fantásticos dibujos en acuarela. Uno por cada historia. Preciosa». No más que una de las reseñas que escriben sus lectores sobre el libro '¿ Te cuento una historia?'' de la canaria y ermuarra, Ruth Armas, de 47 años, que se puede adquirir en Amazon, en las librerías ermuarras ( Xiripot y Maribel) y en El Villa.

-¿Qué es lo que contiene?

-Relatos cortos, algunos hechos reales, reflexiones que hagan pensar a los demás... Hasta ahora quienes lo han leído les ha hecho reflexionar, que era lo que yo quería.

-¿Cómo se animó?

-Yo de toda la vida, ya en EGB, escribía historias en clase. Se las pasaba a las compañeras y me pedían más. Siempre decía que quería ser escritora, pero me decanté por las Bellas Artes. Me gusta dibujar, es una evasión, pero realmente lo que me gusta es escribir. Ya me he quitado la espinita y allá voy.

-¿Qué le dicen quienes han leído su libro?

-Bueno. Me han dejado en Amazon algunas reseñas con las que estoy encantada, porque es gente que no me conoce, porque las críticas que tenía hasta ahora eran de gente conocida. Sé que todas las críticas no serán positivas, pero quiero asumir las positivas con cabeza para que cuando lleguen las negativas pueda asumirlas también así.

-Participó en el taller de escritura creativa de la biblioteca.

-Sí. Me lo recomendó una amiga mía. La chica que lo lleva, Yurre es muy cercana. Íbamos con miedo. De hecho, ella nos dijo directamente que leyéramos algo escrito por nosotros y yo le dije que no, porque lo que tú escribes es parte de tí y te expones a los pensamientos de los demás. Iba con poca fe en mi misma. Entre los compañeros nos animamos y te hacen ver que tienes un estilo propio, cosa de la que no era consciente.

-¿Publicarlo ha sido sencillo?

-Muy complicado. De hecho yo lo he autopublicado. Ha sido una experiencia horrible. Por medio de editoriales, además de pagar, se querían quedar con el derecho de la portada y las ilustraciones y no me parecía. Por eso lo hice por Amazon, pero me he encontrado con la sorpresa de que he tenido que ponerlo a la venta por 20 euros. Yo solo me llevo un euro. Del ebook me llevo 3 y algo. Me ha entristecido porque no es tan asequible. Pero aún así ya hay casi 100 personas que lo han comprado.

-¿Porqué animaría a leer el libro?

-Es un libro diferente. Está basado en la cotidianidad del mundo. Todo lo que hay en el libro es algo que en un momento dado todos pensamos o vivimos. Y mucha gente se puede sentir identificada con muchas de las cosas que aparecen. Es como si te sientas en un campamento de verano y la gente cuenta historias. Se lee rápido. Es dinámico.

-¿Es un libro para sentir?.

-Sí. Yo he echado el resto. También es mi forma de viajar. Hablo de los lugares que me gustaría visitar. Me documento y luego escribo sobre ellos. ¡Hasta que pueda viajar como Dios manda!.

-Para el futuro ¿ya tiene preparado algo?.

-Sí. Una obra de relatos cortos y estoy con una historia sobre una chica canaria muy reivindicativa en la época de postguerra. Una novela. Me voy a inspirar en la vida de mis abuelos.