Kilos de solidaridad para Lesbos Mireia Alonso, entre dos miembros de Zaporeak, informa de la campaña de apoyo a Lesbos / M. ASKASIBAR Eibar hará acopio de lentejas y Ermua de arroz para donar a Zaporeak A. E. Martes, 26 marzo 2019, 22:34

Un colectivo ciudadano ha organizado una campaña de solidaridad en favor de las comunidades de refugiados de Lesbos, con el fin de garantizarles el pan de cada día. Eibar y Ermua se han unido para recoger mil kilogramos de alimentos, que serán entregados a la oenegé Zaporeak, instalada en los campos de refugiados en territorio griego. En el caso de Eibar se van a recoger lentejas pardinas, mientras que en Ermua se recogerá arroz. Las empresas y entidades pueden unirse para tratar de recopilar un volumen de comida, que en el caso de que supere los 50 kilos será recogido por la oenegé. En caso de que no alcancen esta cantidad, pueden depositar la donación el sábado 13 de abril en el Centro Social Untzaga, de 12.00 a 14.00 horas.

Los organizadores de la esta recolecta solidaria insisten en que, además de la entrega particular de lentejas o de arroz, los centros de trabajo se movilicen para hacer acopio de esos alimentos para ser recogidos por la organización de la iniciativa.

En la presentación de la campaña tomaron parte la cocinera eibarresa Mireia Alonso y dos integrantes de Zaporeak. Alonso explicó que «dar de comer nos parece normal pero para algunos es muy difícil de conseguir. Las pocas veces que he colaborado en una recogida de alimentos siempre he visto lo difícil que es organizar todo esto .Y luego he visto que es aún más complicado mandar ese género y ni me figuro organizar su distribución». El objetivo es recolectar 1.000 kilogramos de lenteja pardina en Eibar.

Durante la semana del 8 al 11 de abril se establecerán diferentes puntos de recogida en sus locales o centros. «Así, la Asociación Amaña es la Caña ha fijado el punto de recogida en el kiosko de periódicos del barrio. En Tekniker también los trabajadores podrán hacer sus entregas». Para comunicar el interés de la entrega de más de 50 kilos se puede llamar a Mireia Alonso (679950907) jangela@tekniker.es.

Junto a los alimentos se admite la entrega de compresas, pañales y toallitas. En el caso de Eibar, la acción va a coincidir con la salida de una de las etapas de la 'Itzulia', la Vuelta Ciclista al País Vasco, y con una manifestación convocada por los jubilados y pensionistas en exigencia de unas pensiones dignas. Ese día, por otro lado, coincidirá con la llegada a la ciudad armera y a la villa ermuarra de la 'Korrika', la carrera en favor del euskera.

En la vecina localidad vizcaína, además, se preparará una paella para 800 personas, de cara a recoger fondos para entregar a Zaporeak.

Entrega de un vehículo

Hace unos días, el eibarrés Efrén Flores, junto a dos compañeros, iniciaron una larga travesía en vehículo hasta los campos de refugiados apoyando a Zaporeak. El objetivo era el incorporar el vehículo a la labor de Zaporeak en aquella isla, un vehículo que había sido donado por Ihobe-Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. El viaje en coche comenzó en Donostia y se prolongó durante tres días. Primero se desplazaron hasta la ciudad italiana de Ancona para tomar allí un ferry que les desplazó a Patras y llegar, por carretera hasta Atenas. Posteriormente, en un segundo ferry, Efrén y sus compañeros alcanzaron la isla de Lesbos.