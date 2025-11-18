Izarra enseña a monetizar el ahorro energético con sus certificados Se trata de una jornada con empresas y administraciones públicas para impulsar la eficiencia energética

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 18 de noviembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

Ermua organiza una jornada monográfica sobre los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en el edificio Izarra Centre, dirigida a empresas y administraciones públicas. El encuentro se centrará en exponer cómo este sistema permite monetizar los ahorros energéticos, impulsar la eficiencia y acelerar la transición energética.

La cita congregará a agentes clave del sistema nacional, incluyendo al Ente Vasco de la Energía (EVE), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos(ANESE), el clúster Basque Energy, y empresas como A tú Aire by Iberdrola, Armstrong, Grupo Ormazabal Stratenergy Velatia, Effic, DelCAE o Margube.. Detallarán detallarán el uso del sistema CAE y la gestión eficaz de los proyectos de eficiencia tanto en entidades privadas como públicas.

El evento es de gran interés para aquellas organizaciones que buscan reducir costes, rentabilizar inversiones y anticiparse a las novedades regulatorias que entrarán en vigor en 2026, especialmente considerando que los primeros ahorros generados a partir de enero de 2023 comenzarán a caducar a principios de 2026 si no se han certificado.

Casos de éxito

El sistema CAE, consolidado como una herramienta eficaz desde su puesta en marcha en 2023, ha gestionado más de 3.000 solicitudes solo en lo que va de 2025, generando un ahorro superior a los 6.000 gigavatios por hora, que se traduce en millones de euros en ahorro energético. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer casos reales de compañías que ya están utilizando los CAEs y obteniendo beneficios económicos, mejorando su competitividad y logrando avances significativos en eficiencia energética.

Se presentarán proyectos de eficiencia con retorno medible, ejemplos concretos de monetización de ahorros y se brindará la oportunidad de conectar con empresas especializadas en la ejecución de proyectos de ahorro energético mediante CAEs.

Para administraciones públicas

En el ámbito de las administraciones públicas, el Ente Vasco de la Energía compartirá las claves prácticas para la aplicación del sistema CAE en el sector.

Además, ANESE, la asociación de referencia en eficiencia energética, presentará en primicia la nueva Guía CAE para la Administración Pública, elaborada con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y gestores autonómicos.

Esta guía ofrece un marco metodológico, jurídico y procedimental para la correcta identificación, medición, inventario y transmisión de dichos ahorros. Finalmente, la jornada contará con un espacio expositivo donde se mostrarán los casos de éxito más relevantes del sistema CAE. Las inscripciones están abiertas.