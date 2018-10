Los holandeses The Tibbs abren el regreso de Portalea Musika Kluba Los integrantes de The Tibbs estarán este domingo en Portalea. La voz con carácter de Elsa Bekman lidera una banda con siete instrumentistas que nació en 2012 FÉLIX MORQUECHO Martes, 16 octubre 2018, 00:30

La primera fila ya está casi agotada porque hay quien quiere escuchar soul y funk con las piernas estiradas. El ciclo Portalea Musika Kluba regresa después de unos meses de ausencia para hacer una propuesta musical de otoño en el salón de actos de la casa de cultura Portalea. La propuesta se puso en marcha hace un año con un resultado positivo, lo que ha propiciado que se continúe con unos conciertos que no buscan a un público masivo pero que sí presentan bandas de calidad contrastada. La apertura de curso llega este domingo con el sonido internacional del soul, a cargo del grupo holandés de The Tibbs.

Portalea Musika Kluba nació con una doble función. Por una parte, se trata de aprovechar el equipamiento de la casa de cultura para ofrecer actuaciones musicales. Por otra, se busca dar cabida a grupos de estilos menos comerciales como el soul o el blues, con apertura también a otro tipo de sonidos. Estos conciertos no se programan en el Coliseo, que cuenta con un aforo de más de 400 espectadores, pero sí tienen una buena acogida en Portalea, con 90 butacas. Así, el objetivo es ofrecer una actuación al mes, preferiblemente en domingos.

En la agenda de actuaciones anteriores de este ciclo son varios los grupos que han llegado a Eibar desde distintos países europeos aprovechando sus giras. Es el caso de quienes actúan este domingo y también de los londinenses Jawbone, la banda que llegará en el mes de noviembre. «Pero también es un ciclo abierto a los grupos de aquí» apunta el concejal de Cultura, Patxi Lejardi. «Hemos visto que es una sala donde se escuchan muy bien los conciertos y queremos que siga acogiendo actuaciones, hay que aprovechar ese equipamiento».

León, Santiago de Compostela, San Sebastián y Eibar forman la ruta que se marca el grupo holandés The Tibbs en la gira que afrontan esta semana. Se trata de un grupo con base en Amsterdam que se formó en el año 2012 con el objetivo de hacer sonar los ritmos de la época dorada del soul. En 2014 publicaron su primera grabación y desde entonces no han dejado de tocar y producir nuevos temas. En 2016 ficharon por el sello Record Kicks con el que grabaron 'Takin Over', un disco con el que consiguieron convencer a la prensa especializada de que se trata de una de las principales bandas europeas de retro soul.

Época dorada del soul

La voz de Elsa Bekman pone el color a una banda que no escatima en instrumentación para evocar en el público a las grandes bandas de soul. Henk Kemkes a la guitarra, Michael Willemsen al bajo y Bas de Vries a la batería se acompañan de los teclados de Paul Jonker y una sección de viento con Siebe Posthuma de Boer como trompeta y Coen de Vries y Berd Ruttenberg al saxofón.

Quienes se acerquen a escuchar a The Tibbs se encontrarán a una banda que no tiene reparos en acercarse al soul clásico y al poso de la época dorada de este sonido, en una voz con carácter y una sección instrumental a la altura.