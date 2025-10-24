Hodei Rivas fue homenajeado en las Jornadas Micológicas La gala del deporte dio el pistoletazo de salida a las actividades del programa organizado en torno a las setas y los hongos con el reconocimiento a Hodei

Hodei Rivas posa junto a sus familiares y los Amigos de la Micología antes del homenaje.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 24 de octubre 2025, 23:54 Comenta Compartir

El joven talento local Hodei Rivas, bicampeón de España de gimnasia rítmica masculina fue el protagonista de un emotivo homenaje el pasado jueves en la Gala del Deporte de las Jornadas Micológicas de Ermua.

El acto, celebrado en la plaza, fue un reconocimiento a los méritos del deportista ermuarra de tan solo 13 años, quien estuvo arropado por sus familiares, amistades y la población ermuarra.

Hodei Rivas García, del club Olazarmendi de Zaldibar, se ha alzado en las últimas dos temporadas con el título nacional, demostrando un espíritu trabajador y perfeccionista que se percibe al hablar con él.

Preparando la Copa de España

El joven se mostraba «orgulloso» por el homenaje recibido ya que «es un reconocimiento a mi trabajo y mis entrenamientos». De hecho, en este momento se prepara para la Copa de España, entrenando 2 horas los lunes, martes y jueves, 3 horas los miércoles y 4 horas los sábados en una intensiva preparación para su más cercano reto. Algo que agradecen mucho sus entrenadoras «que me dicen que están muy orgullosas de mi y me piden que rinda al máximo para hacerlo lo mejor posible».

El gimnasta comenzó a practicar este deporte a los 9 años, pero no pudo competir en sus categorías hasta el año pasado, cuando se inauguró la competición masculina en su nivel.

A pesar de la minoría de chicos en este deporte, Hodei ya mira hacia el futuro con ambición. Su objetivo más cercano es la Copa de España que se disputará en diciembre, donde competirá con la cuerda, un aparato que paradójicamente le dio el Oro nacional el año pasado, aunque confiesa que «prefiero las mazas».

El joven deportista transmite un mensaje para otros jóvenes que estén pensando en practicar este deporte. «Por qué no. Si sale mal no pasa nada. Hay que seguir intentándolo porque si te rindes y tiras la toalla no vas a conseguir nada», aclara dejando en evidencia su perseverancia .

El programa continúa

Las Jornadas Micológicas continuarán hoy con un día de trabajo de campo con la recogida de especies, por la mañana, y la selección y clasificación de esta recogida, a partir de las 16.00 horas en la plaza Cardenal Orbe. El mago Oliver estará también hoy a partir de las 18.30 horas.

El mismo lugar será, mañana por la mañana, el escenario de la tradicional exposición y degustación de setas y hongos, con ambientación musical, que pondrá punto final a las jornadas.