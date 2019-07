Fiesta de espectáculos para los Santiagos 2019 El grupo Medina Azahara actuará en San Pelayo el sábado día 20 por la noche. / E.C. La programación festiva, que comienza hoy, contará con cerca de una treintena de espectáculos musicales y teatrales en los próximos 14 días AINHOA LASUEN Sábado, 13 julio 2019, 23:40

Ermua contará desde hoy con numerosos espectáculos culturales que se desarrollarán ininterrumpidamente durante las tardes, y fundamentalmente noches, de los próximo 14 días.

Las veladas culturales comenzarán hoy con el espectáculo de calle 'Mr Pichichi', a cargo de Phil Otajole, a las 20 horas en Cardenal Orbe. A través del humor, la habilidad y la fortuna, el equilibrio y el tacto se recorrerá el extenso camino emocional, desde la frustración a la alegría, pasando por la envidia y el ridículo, «tocando las pelotas», que son un referente lúdico y simbólico del espectáculo.

Mañana, Komite Internazionalistak traerá a la plaza 8 de marzo el dúo 'D'Capricho', a las 22.30 horas. Las hermanas Danieuris y Daniellis Moya Ávila son un dúo de música cubana con más de 60 conciertos en Euskal Herria.

El día 16 habrá un festival bertsolari, organizado por Deba Beheko Bertso Eskola, con Joanes Illaregi, Josune Aramendi, Ane Zuazuabiskar, Aratz Igarzabal, Xabat Galletebeitia y Amaia Iturrioz y el 'gai jartzaile' Unai Rodríguez. Será a partir de las 22.30 horas.

El día 17 se celebrará el concurso canciones txarangas, a partir de las 22.30 horas en la plaza. Euskal Birusa presenta, el día 18, el monólogo de humor en euskera de Oihan Vega, titulado 'Zergatik praktikatzen dugu sexua gazteleraz?'. Será a partir de las 22.30 horas, en los pórticos de la iglesia. El viernes, día 19, se celebrará el concurso de play-back de la Comisión de Txarangas, que comenzará a las 22.30 horas.

Uno de los conciertos principales organizados por el Departamento de Cultura será el de Medina Azahara, para el sábado día 20, a partir de las 23.30 horas, en San Pelayo.

El reconocido grupo de rock formado en 1979 continúa ahora con Manuel Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra y coros), Manuel Ibáñez (teclados y coros), Nacho Santiago (batería) y Juanjo Cobacho (bajo y coros).

Han hecho ya 21 discos, llevan 32 años en la carretera, han cosechado discos de oro, de platino, recorrido medio mundo, han recibido la Medalla de Oro a las Bellas Artes de manos de los Príncipes de Asturias, y en la conmemoración del Día de Andalucía la Junta les concedió el reconocimiento de andaluces del año. Aunque todo eso son solo datos que testimonian su perseverancia y capacidad de evolución, por encima de todo, les hacen acreedores del reconocido respeto que, sin lugar a duda, merecen.

El festival internacional de música y danza, organizado por los centros culturales ermuarras en el Día de las Regiones, traerá este año a Ermua los grupos Sama, de Sri Lanka, y Bert, de Armenia. Será el día 21 a las 19 horas.

El día 22 la banda femenina de rock and roll y blues Cherry and the Ladies estarán en la plaza a las 19.30 horas. Este grupo entremezcla su música con la frescura de otros géneros aderezados con pop-rock y melodías pegadizas. Es una banda sorprendente en el directo, ya que su show nunca deja indiferente.

Esa misma jornada, a partir de las 22.30 horas, se contará con el espectáculo circense de calle, a cargo de Shakti Olaizola, 'Baldin bada'. Habrá contorsión, acrobacia, danza y teatro que proponen dos tiernos personajes.

El día 23, dedicado a la población infantil durante toda la jornada (Día del Niño y la Niña), se destinará, por la noche, a la población juvenil, con 'Festan blai'. Contará con el DJ Txurru, concursos y regalos, en la plaza 8 de marzo, de las 22 horas a la 1 de la madrugada.

Las verbenas, que tendrán lugar los días 24, 25 y 26, en horario de las 23 horas a 4 de la madrugada, contarán con las formaciones Nueva Alaska (día 24), Vulkano Show (día 25) y Montecristo (día 26).

Los conciertos alternativos se celebrarán de 23 a 3 de la madrugada en la plaza 8 de marzo. El de rock será el día 24, con Orihen, We are apes, Hello y Cronopios. El de música electrónica será el día 26, con el DJ lisboeta Du art y el ermuarra Alexander M.

El día 27 se podrá disfrutar de los otros dos conciertos destacados de estos Santiagos. El primero, dirigido a la juventud, contará con el grupo lekeitiarra de folk-rock Mc Onak, en la plaza (22.30 horas). La población de mayor edad contará con Mocedades, a las 24.30 horas.

Los espectáculos de calle de los días centrales llegarán, el día 25, con el clown Cucko y el día 26 con el espectáculo circense 'Distans'. Se ofrecerán a partir de las 22.30 horas, en San Pelayo.

No obstante, estos son algunos de los espectáculos musicales y teatrales más destacable de la casi treintena que se ofrecen en el programa festivo que se desarrollará en las próximas dos semanas.

Programación hoy

El programa de actividades de hoy comenzará a las 9.30 horas con la Marcha Popular de Mountain-Bike. Urko Mendiko Txirrindulariak ha ubicado la salida de la prueba en la plaza Cardenal Orbe.

Por otra parte, de 18 a 20 horas, se podrá visitar la exposición de fotografía del artista local Patxi Jato. Esta permanecerá en Lobiano hasta el día 23 de julio. A las 20 horas se pondrá en marcha el espectáculo de calle 'Mr Pichichi'.