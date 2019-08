El fichero de pisos vacíos de Ermua continúa en funcionamiento Durante el mes de agosto, un buen porcentaje de las persianas de las fachadas de los edificios se quedan bajadas. / Ainhoa Lasuen Este servicio gestionado por la Policía Municipal está dirigido a todos aquellos que dejan su hogar en la época vacacional ESTI GARCÍA Jueves, 1 agosto 2019, 20:38

La Policia Municipal de Ermua mantiene abierto el fichero de pisos vacíos para que todos los vecinos que lo necesiten se inscriban en él. Así, todos los ermuarras que se vayan a pasar sus vacaciones fuera del pueblo, tendrán la posibilidad de pasar sus días libres sin preocuparse por los robos o los imprevistos que se puedan ocasionar en su hogar, ya que, de estar dados de alta, serán los municipales quienes se encargarán de solucionar los problemas que pueda haber. Cabe destacar que es totalmente gratuito y que puede hacer uso de él cualquier persona acudiendo a las oficinas de la guardia urbana o en el teléfono 943176300.

La mecánica de funcionamiento es la misma de siempre. El interesado deberá acudir a las oficinas de la Policía Municipal y allí dar sus datos, los de la vivienda y el de una tercera persona que servirá de contacto, ésta deberá permanecer en el pueblo. Nunca se entregarán las llaves de la vivienda en las dependencias policiales, será esta tercera quién las guardará y a quien acudirán los agentes en caso de necesidad.

Esta base de datos no está sólo operativa durante el mes de agosto, sino que es posible inscribirse en ella los 365 días del año. Pero al ser éste el periodo en el que más vecinos dejan sus hogares para trasladarse a su lugar de vacaciones, es ahora cuando se nota un aumento en el número de usuarios respecto al resto del año.

Sobrepasa la centena, concretamente son 103, el número de vecinos que ha facilitado sus datos a la Policía Municipal. En caso de que ocurra alguna incidencia los agentes locales actuarían según requiriera la situación. Si tratara de una fuga de agua se procedería al corte del agua en la zona afectada o se comunicaría con los bomberos en caso de que hubiera una persona encerrada en la vivienda, por ejemplo.

Hay otros casos en lo que, para evitar daños innecesarios, se llamará al propietario de la vivienda para que ponga las llaves a disposición de la policía municipal a través de la tercera persona que se haya introducido en la base de datos. Se acude a esta tercera persona en el caso que se dé alguna incidencia leve como un despertador conectado que molesta a los vecinos o alguna otra emergencia que pueda ser subsanada con rapidez.

Recomendaciones

Aún así, el servicio municipal hace una serie de recomendaciones a todas aquellas personas que se vayan de vacaciones y dejen su casa vacía. Aunque no se haga uso del fichero, se aconseja que no se cuente de forma innecesaria la salida de vacaciones. Además aclara que no debe olvidarse cerrar las llaves del gas y el agua. Recomiendan comprobar que la puerta del domicilio queda bien cerrada y llevar consigo una llave de repuesto. Del mismo modo, es aconsejable cambiar de cerradura en caso de pérdida de llaves. Se pide colaboración con los vecinos en la vigilancia de los domicilios, respondiendo con solidaridad ante ruidos extraños procedentes de las viviendas, así como ante personas

También propone no dejar totalmente cerrada la vivienda y que alguien recoja el correo del buzón, puesto que esta es una señal inequívoca de que nos encontramos fuera. En caso de ausencia prolongada se anima a la ciudadanía a instalar un temporizador que encienda las luces, radio, televisión, etc., a intervalos de tiempo.

Subrayan que no es una buena idea poner nombre ni dirección en las llaves de la vivienda y si se tienen que reproducir las llaves, asegurarse de que la reproducción se realiza en su presencia y por un establecimiento de confianza. Por último, en caso de tener animales domésticos y no llevarlos con usted, no los abandone, deposítelos en los lugares que se encargan de cuidarlos durante su ausencia o déjeselos a una persona de confianza.