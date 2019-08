Izaro Uriarte y Vanesa Cortés - Asociación Infantil Iratxoko de Ermua «Es un espacio para disfrutar con tus hijas e hijos, no es club de tiempo libre» Iratxoko tiene su sede en el Centro Cívico Miguel de Unamuno. / A. Lasuen El colectivo reúne a 30 familias en el Centro Cívico de Ermua para fomentar la socialización, convivencia y otros valores AINHOA LASUEN Jueves, 29 agosto 2019, 20:39

Toma su nombre Iratxokode la mezcla de gnomo en euskera y txoko. La asociación ermuarra con sede en el Centro Cívico Miguel de Unamuno realiza actividades infantiles, internas y externas, para los niños y niñas de las familias que la componen. En cuanto se entra en sus instalaciones, con aforo para 71 personas, destacan las «obras de arte» infantiles y la adaptación del lugar a sus pequeños. La precursora de la asociación, Izaro Uriarte Larrea, y la actual presidenta de la asociación, Vanesa Cortés Fernández, nos hablan de su actividad que comenzó con una simple idea en 2015.

- Cómo se creó Iratxoko?

-Por necesidad. Teníamos niños pequeños y en mi caso estábamos todo el día en la calle. En un bar puedes estar un rato, pero no puedes convertir un bar o el hotel de San Lorenzo en una guardería. En el trabajo, compañeras me hablaron de experiencias con asociaciones de Aretxabaleta y Bergara. Pensamos hacer una propuesta al ayuntamiento y nos presentamos allí con un informe con nuestros objetivos. Tardaron en respondernos pero nos dijeron que les parecía una buena iniciativa, porque no íbamos solo a pedir sino que íbamos con un proyecto. Y nos echaron una mano. Nos cedieron el local del centro cívico, que nos venía muy bien porque casi todos éramos de la zona. Pero no es solo para San Lorenzo. Se promocionó para todos los niños y niñas del municipio. Hay niños de todos los colegios del municipio. Aún seguimos poco a poco adaptando el local.

-¿Qué fue lo primero que hicieron?

-Entrar con pico y pala (ríen). Nos pusimos a pintar y nos pusimos a pedir. A Ander ,de Urbanismo, le volvimos loco, con la calefacción, el suelo blandito.... Y un poco con lo que hemos ido aportando de nuestras casas y con lo que nos ayudaba el ayuntamiento hemos ido montando todo.

-Pero también han contribuido en proyectos municipales

-Con nuestra opinión hemos colaborado en proyectos de 'Ermua ciudad educadora' y 'Ciudad amiga de la infancia de Unicef'. Estamos en contacto con la Casa de la Mujer, tenemos un punto de lectura en el que nos ayudaron desde la biblioteca y colaboramos con la Comisión de Fiestas de San Lorenzo. También pusimos nuestro granito de arena dando nuestra opinión sobre lo que podía ir en la zona de juegos del Centro Cívico e hicimos pinchos y bocatas para el día de la inauguración.

- ¿Cuál es el objetivo de Iratxoko?

-Que haya un espacio para que las madres y padres estén con los niños y niñas. Fomentar la socialización, la convivencia, los buenos valores, que aprendan a compartir, a respetarse, una serie de normas del local y el fomento del euskera, entre otros.

-Organizan actividades internas y externas.

-Sí. Hemos hecho actividades de diferente tipo. Por ejemplo, en el local hemos hecho actividades de reciclaje. Uno de los padres trabajaba en la Mancomunidad y montó un taller. Entre los padres y madres montamos actividades, según nuestras posibilidades. También celebramos 'halloween'. Algunas actividades son exclusivas de los socios del centro y otras externas. Por ejemplo, hemos contribuido con la Comisión de Fiestas de San Lorenzo para organizar actividades (encierro txiki, juegos con elementos reciclados) en el programa festivo en los dos últimos años. También hemos organizado el Olentzero del barrio que se había perdido. Nos organizamos por grupos para repartir el trabajo. También compartimos la limpieza del local. Es una forma de enseñar a los niños y niñas que podemos trabajar en equipo y que tomen ejemplo.También tratamos de fomentar las costumbres de Ermua y el entorno. En Carnavales organizamos una fiesta con Zanpantzarras, con la cultura de aquí.

-¿Cuántos están?

-30 familias, con uno, dos o tres hijos. Al principio pusimos un límite de 6 años, pero lo hemos retirado porque tenemos familias de todo tipo.

-¿ Y cómo se lleva la organización con tanta gente?

-Somos una asociación sin ánimo de lucro por lo que no nos interesa tener cuantos más socios mejor, sino que intentamos que la gente que entre entienda de qué vamos. Aquí los padres o madres vienen a hacer cosas con los críos. Hay que implicarse y comprometerse. Al principio sí organizábamos actividades más internas, pero la idea es aportar al barrio todo lo que se pueda. No es un club de tiempo libre. No se deja al niño y ya está. Se viene con los hijos para estar con ellos. Aunque a veces lo que más cuesta es que las familias entiendan el compromiso que esto requiere. No se pone una cuota al año para celebrar el cumpleaños del hijo, sino que tenemos otro espíritu. La cuota anual la utilizamos fundamentalmente para material para manualidades, productos de limpieza y cubrir el seguro.

-¿Tienen un blog?

-Sí. iratxoko.blogspot.com y un correo electrónico para ponerse en contacto con la asociación en iratxoko@gmail.com.

-San Lorenzo continúa con su espíritu de barrio. ¿Quizá eso les ayuda?

-Sin duda. Queremos que los niños vean que podemos hacer algo por nuestro barrio, por nuestra sociedad y dar ejemplo de ello desde la asociación.