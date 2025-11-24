Ermuko Mugimendu Feminista llama a la movilización contra la violencia machista El colectivo critica la «violencia institucional» y exige al Consistorio que garantice servicios públicos universales

Ermuko Mugimendu Feminista de Ermua ha convocado una movilización para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a partir de las 19.00 horas en la plaza, con el fin de centrar sus reivindicaciones en la eliminación de la violencia institucional.

Bajo el lema 'Ante la violencia institucional, autodefensa feminista', estos colectivos locales denuncian la hipocresía del sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial que «genera y reproduce violencia machista, incluso desde instituciones» como policía, juzgados o diputaciones, «que supuestamente deben velar por los derechos de mujeres y menores».

Esta situación es calificada como «intolerable» e «hipócrita», ya que se sigue produciendo, revictimizando a las mujeres más vulnerables y dejándolas en una insoportable situación de indefensión y desamparo. Por ello, buscan visibilizar y denunciar esta violencia que las instituciones «no quieren reconocer, nombrar, asumir como suya ni reparar», insistiendo en que es una realidad contrastada «que aquellas instituciones que dicen protegerlas, sin embargo, las violentan por acción o por omisión», lo que genera graves consecuencias y «pasos atrás en los logros conseguidos».

El colectivo enumera diversas manifestaciones de esta violencia, como las esperas insoportablemente largas para citas en servicios sociales especializados o casas de acogida, el apoyo psicológico insuficiente o la dificultad de acceso a una representación legal adecuada, «lo que aprovechan los agresores para seguir acosando y agrediendo».

Denuncian que la administración, pese a sus campañas de propaganda, luego exige papeles y requisitos para el acogimiento, «dejando a mujeres agredidas en la calle si no los tienen». Asimismo, alertan sobre la acción de los servicios sociales, que pueden separar a hijos e hijas de sus madres basándose en denuncias falsas del padre agresor.

Además, critican que en policía y juzgados «se sigue dudando del relato de las mujeres» y se resta importancia a hechos graves como «el quebrantamiento de órdenes de alejamiento, la tardanza o ausencia de ayudas económicas prometidas y las dificultades específicas para mujeres migradas, lesbianas, mujeres de minorías étnicas, trans y las privadas de libertad, ejemplos de una violencia que generan un enorme dolor y angustia», e insisten en que no se puede seguir permitiendo.

Por último, Ermuko Mugimendu Feminista hace un llamamiento directo al Ayuntamiento -además de a las Diputaciones y demás instituciones-, reprochándoles que se han aprendido «el truco del 'decimos una cosa y hacemos otra' o directamente nada», preocupándose por «salir bien en las fotos» en lugar de por la calidad y cantidad de los servicios que ofrecen.

Exigen al Consistorio, junto al resto de instituciones, que dejen de privatizar y reducir servicios que deberían ser públicos y universales, y que pongan los recursos necesarios para que las mujeres no se vean obligadas a «adaptarse a las migajas puestas en marcha, sino que sea al revés, asegurando una atención y protección integral sin violencia institucional», concluyen.

