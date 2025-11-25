Ermua pide una red social y compromiso institucional contra la violencia machista Los dos actos de la jornada de ayer fueron protagonizados por mujeres jóvenes que plantearon diferentes reivindicaciones en el 25N

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 25 de noviembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Alrededor de 350 personas ermuarras participaron en diversos actos para reivindicar la eliminación de la violencia machista, con una notable participación de las mujeres jóvenes como transmisoras de sus ideas a la población.

La concentración del mediodía, convocada por el Ayuntamiento y que reunió a un centenar de personas, destacó el papel fundamental de la comunidad y las administraciones locales. La alcaldesa, Beatriz Gámiz, y varias estudiantes del IES Ongarai BHI fueron las encargadas de transmitir el mensaje.

Gámiz quiso incidir en la importancia de la red social para romper con «el entorno de miedo y vergüenza que genera la violencia machista, que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los agresores». Asimismo, insistió en que «en este compromiso común, es esencial escuchar y dar espacio a las voces más jóvenes».

Las estudiantes del instituto local pidieron a los presentes que fueran conscientes de que «la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres... creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia, para que las víctimas se encuentren una protección sin miedo ni estigmas». Defendieron a la juventud como «agentes de cambio capaces de cuestionar modelos antiguos, promover relaciones igualitarias y difundir nuevas formas de entender el respeto y la convivencia». Estas jóvenes apostaron por «una sociedad sustentada por una educación afectivo sexual basada en la igualdad, para crear espacios seguros para aprender y vivir sin miedo», añadiendo que «es necesario el compromiso colectivo de las instituciones y de toda la sociedad, para garantizar nuestra libertad y una igualdad real».

La alcaldesa recogió estas reivindicaciones y llamó a la población a «aceptar este reto que únicamente se puede conseguir con el esfuerzo conjunto, el trabajo activo y solidario de toda la comunidad».

Violencia Institucional

Por la tarde, la movilización convocada por Ermuko Mugimendu Feminista congregó a 250 personas tras la pancarta con el lema 'Biolentzia instituzionalari, autodefensa feminista'.

El movimiento buscó apoyar las reivindicaciones de los colectivos feministas locales para eliminar la violencia machista, «también la ejercida por las instituciones».

De hecho, estos colectivos denunciaron «la revictimizando a las mujeres más vulnerables dejándolas en una insoportable situación de indefensión y desamparo», «ya sea por acción o por omisión», debido a la actuación de las instituciones en diferentes casos, refiriéndose a la privatización y reducción de servicios «que deberían ser públicos y universales».

En la plaza blandieron pancartas que recogían esas situaciones a las que se enfrentan muchas mujeres que sufren violencia machista, como «esperar tiempos insoportablemente largos para conseguir una cita en los servicios sociales especializados o en casas de acogida, o la insuficiencia de las sesiones de apoyo psicológico para sanar el daño sufrido». También pidieron «más que una consulta suelta con una abogada para hacer frente a todas las demandas que les pone su agresor», entre otros casos. También exigieron al Ayuntamiento y al resto de instituciones «que adopten una mirada autocrítica y revisen todas sus actuaciones de manera continua y en profundidad, poniendo el foco en la detección de situaciones de violencia machista generadas por ellas mismas». Estas reivindicaciones se llevaron tras la pancarta, desde la plaza hasta la Casa de la Mujer, donde se entregaron, de este modo, al Ayuntamiento.

Temas

Mujeres

Ermua