Ermua organiza dos talleres creativos para noviembre y diciembre Estas actividades gratuitas para jóvenes de diferentes edades se centrarán en la cerámica y las marionetas

Los talleres se realizarán en la tercera planta de la biblioteca municipal.

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:21

El Ayuntamiento de Ermua organizan dos talleres creativos gratuitos dirigidos a diferentes grupos de edad en la biblioteca.

Por un lado, el Servicio municipal de Juventud ofrece un taller de cerámica para personas nacidas entre los años 2009 y 2013, que se llevará a cabo a lo largo de tres sesiones de hora y media cada una, los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, en horario de tarde, de 16.30 a 18.00 horas, en el tercer piso de la biblioteca.

Los participantes aprenderán técnicas de elaboración de objetos funcionales o decorativos, creando una taza de desayuno y una escultura libre.

La inscripción, que es gratuita y conlleva el compromiso de asistencia a las tres sesiones, puede formalizarse hasta el 10 de noviembre mediante formulario o código QR; además, se permite la inscripción individual o por parejas, debiendo rellenar cada persona su propio formulario e indicar el nombre del acompañante.

Dado que las plazas son limitadas, si hay más personas interesadas que plazas, estas se adjudicarán por sorteo, teniendo preferencia la población empadronada en Ermua.

El listado de personas admitidas se publicará el 11 de noviembre.

Para consultas sobre este taller, se debe contactar con el Servicio de Juventud en el teléfono 689 042 571 o el email gazteria@udalermua.net.

Taller infantil de marionetas

Por otro lado, la biblioteca municipal organiza un taller infantil de marionetas para menores nacidos entre 2016 y 2018, que se desarrollará en la tercera planta de la biblioteca durante cuatro sesiones de una hora –de 17.30 a 18.30 horas– los jueves 18 y 25 de noviembre, y 2 y 9 de diciembre.

Este taller combinará juego y creatividad, explorando distintas técnicas para elaborar marionetas –de dedo, palito, calcetín y papel– que los menores usarán para juegos teatrales, con todos los materiales siendo proporcionados por la biblioteca.

La inscripción a esta actividad también es gratuita y conlleva el compromiso de asistir a las cuatro sesiones, pudiendo formalizarse hasta el 13 de noviembre a través de un formulario específico.

Las plazas son limitadas y, si se supera el número de inscripciones, se asignarán por sorteo, con preferencia para los niños y niñas empadronadas en Ermua y quienes no hayan participado en la edición anterior del mismo taller.

El listado de personas admitidas se publicará el 14 de noviembre, y se advierte que no acudir a dos sesiones implicará la pérdida de la plaza en favor de la lista de espera, además de que el incumplimiento del compromiso de asistencia provocará pasar directamente a la lista de reserva en la próxima actividad similar organizada por la biblioteca municipal.

