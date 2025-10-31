Ermua tendrá un nuevo Centro de Datos para impulsar la digitalización de las pymes de Bizkaia El proyecto, impulsado por la Diputación foral, el Ayuntamiento y la Fundación Izarra, supondrá una inversión de cerca de 900.000 euros

Izarra Centre y su Fundación gestionarán la instancia central y los demostradores, entre otros.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 31 de octubre 2025, 00:07 Comenta Compartir

Ermua contará con un nuevo Centro de Datos para impulsar la digitalización de las pymes industriales de Bizkaia. La Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Ermua y la Fundación Izarra han suscrito un convenio para la puesta en marcha de un nuevo espacio de datos para pymes industriales de Bizkaia, una infraestructura digital compartida, interoperable y segura que se ubicará en Izarra Center y que permitirá a las pequeñas y medianas empresas del territorio avanzar hacia la economía del dato.

El proyecto supondrá una inversión total estimada de 896.415 euros, con una aportación foral de 467.500 euros y el resto del presupuesto aportado por el municipio y la fundación.

El objetivo central de este espacio de datos para pymes industriales de Bizkaia es diseñar, desplegar y consolidar un entorno federado para la explotación y compartición segura, controlada y trazable de datos entre empresas industriales, administraciones y agentes del ecosistema de innovación.

Esta plataforma permitirá a las empresas, especialmente pymes, acceder a servicios y capacidades que no podrían desarrollar individualmente, contribuyendo así a mejorar su productividad, optimizar procesos industriales, ahorrar energía y generar nuevos modelos de negocio basados en datos.

Ermua en el mapa de la innovación de Bizkaia

La alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, ha valorado de forma muy positiva el acuerdo, subrayando el impacto transformador que esta infraestructura tendrá en la economía local y comarcal. La primera edil ha manifestado que este acuerdo sitúa a Ermua nuevamente «en el mapa de la innovación industrial de Bizkaia», apostando por un desarrollo económico inteligente que combine tecnología, cooperación y sostenibilidad. Ha añadido, además, que este espacio de datos es «una herramienta de igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas», que democratizará el acceso a la tecnología.

El Ayuntamiento de Ermua actuará como operador del espacio de datos, encargado de coordinar la infraestructura común y el modelo de gobernanza. Por su parte, la Fundación ermuarra de Izarra será la responsable de gestionar la instancia central, desarrollar la plataforma base y ejecutar casos de uso demostradores en ámbitos como el mantenimiento predictivo, la eficiencia energética o la trazabilidad industrial.

La primera piedra en 2026

Este proyecto se apoya en la experiencia previa del laboratorio de innovación tecnológica IoT Basque Izarra Lab, impulsado por ambas entidades.

La colocación de la primera piedra de este proyecto está prevista para 2026 y responde a los compromisos adquiridos en el Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Debabarrena, zona de actuación prioritaria para la revitalización industrial y económica promovida por la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y todos los ayuntamientos de la comarca.

La iniciativa se alinea, de este modo, con la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia orientada a reforzar la competitividad sostenible del tejido industrial mediante la digitalización, la adopción de tecnologías avanzadas y la colaboración público-privada.