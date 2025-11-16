Ermua lanza un nuevo proyecto integral de empleo Esta iniciativa ofrecerá formación y un contrato al 75% de la jornada para doce personas de colectivos prioritarios durante seis meses

El Ayuntamiento de Ermua pondrá en marcha un nuevo Proyecto Integral de Empleo, de carácter temporal y formato mixto, dirigido a colectivos de atención prioritaria. Se desarrollará de diciembre de 2025 a julio de 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal el desarrollo de itinerarios de acompañamiento integral que conduzcan a la inserción social y laboral de personas desempleadas, al dotar a los participantes de competencias profesionales válidas, así como de un refuerzo en su autoestima y reafirmación profesional.

El proyecto está diseñado para doce personas que se encuentren desempleadas e inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, además de contar con el personal de apoyo necesario.

La estructura del programa prevé ofrecer formación, orientación laboral individualizada y, posteriormente, la inserción laboral de los participantes mediante un contrato de trabajo temporal.

Este contrato tendrá una duración de seis meses a jornada parcial del 75%, en horario continuo.

Este Proyecto Integral de Empleo está cofinanciado por el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, y por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027.

Tareas de utilidad pública

Las obras o servicios de interés público que se abordarán mediante este plan se centrarán en el mantenimiento del entorno urbano y natural de la localidad.

Las personas seleccionadas realizarán labores relacionadas con actividades de utilidad pública e interés social en el ámbito local, sin que esto suponga la sustitución de personal de estructura.

Los destinatarios prioritarios de este proyecto incluyen a mayores de 45 años, personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión —como beneficiarios de rentas básicas, parados de larga duración, personas con grado de discapacidad o víctimas de violencia machista, entre otros—, siempre que no hayan participado anteriormente en este programa.

Demandantes de empleo en Lanbide

Respecto a los requisitos de las personas candidatas, es imprescindible que se encuentren desempleadas y que estén inscritas y de alta como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tanto en el momento de presentar su candidatura al proceso de selección como el día anterior al inicio del contrato laboral.

Lanbide se encargará de la difusión del proyecto en su portal web, y el Centro de Empleo de Ermua, en la calle Komentukua, será el encargado de informar sobre todos los detalles de esta convocatoria.

