Ermua iniciará un nuevo Plan de empleo en la segunda quincena de noviembre Trece personas serán contratadas en este programa en el que se realizarán diversas tareas en las calles de la villa

El Ayuntamiento de Ermua prevé que el plan de ayudas de acciones locales de promoción de empleo, Plan Alpes 2025 se ponga en marcha en la segunda quincena de noviembre.

Este plan, financiado conjuntamente por el Servicio Vasco de Empleo o Lanbide y la propia entidad local, contempla la contratación de trece personas desempleadas con contratos de seis meses de duración a jornada completa para cubrir diversos perfiles profesionales, con el objetivo de aumentar la empleabilidad de las personas beneficiarias a través de una experiencia temporal que potencie su cualificación, competencias personales y motivación. La distribución del personal contratado será de nueve oficiales y cuatro peones, abarcando especialidades de electricidad, albañilería, soldadura, jardinería, pintura y conducción.

En términos de financiación, Lanbide destinará 193.000 euros para estos contratos, y el ayuntamiento aportará los restantes 44.900 euros. Las actuaciones de fomento del empleo seleccionadas estarán relacionadas con actividades de utilidad pública o interés social en el ámbito local y no podrán implicar la sustitución de personal estructural de la entidad. Además, no se permitirá la contratación de personas que ya hayan participado en la misma convocatoria del ejercicio 2024, y se aplicará estrictamente el principio de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en todas las fases del proceso de selección.

Preselección de Lanbide

De momento, para el Plan elegido para este año, se están valorando las solicitudes que llegan tras una preselección realizada por Lanbide para el Ayuntamiento, y se comprueba que cumplan los requisitos exigidos en el plan, el cual requiere un diagnóstico de necesidades de empleo y tareas específicas de trabajo que ha realizado el Área de Servicios, y que se aplica a las propuestas específicas de trabajo del plan. Además, existe un programa concreto para cada una de las personas beneficiarias, ya que así lo exige el programa.

Consultas planteadas por la oposición en relación al empleo

Toda esta información fue adelantada en Comisión Informativa por el concejal de Empleo, José Manuel López, y la concejala del Área de Servicios, Rosi Cid, quienes también respondieron a varias consultas planteadas por el grupo municipal EHBildu.

En respuesta a una pregunta de este grupo de la oposición sobre las actuaciones de empleo a largo plazo que se esperan abordar en la villa, el concejal López explicó que el consistorio «se encuentra a la espera de que se desarrolle la nueva Ley de Empleo para poder realizar actuaciones a largo plazo». López puntualizó que, aunque se prevé que estas actuaciones duren cuatro años, «no quiere decir que las personas desempleadas vayan a ser contratadas por todo ese espacio de tiempo».

Abordarán la limpieza de fachadas, entre otras tareas

Respondiendo a otra consulta del portavoz de EHBildu, Paul Yarza, relativa a las tareas que abordarán las personas beneficiarias del programa actual, la concejala Cid explicó que «la rehabilitación de Rekalde no se abordará con un plan de empleo», sino que se encargarán de tareas no estructurales, como por ejemplo, la campaña gratuita de limpieza de fachadas, cuya fase de inscripción el consistorio ha abierto recientemente.

También en respuesta a otra consulta de EHBildu, Cid explicó que el consistorio se encuentra en el comienzo del proceso para aumentar los puestos de trabajo de la Brigada de Obras municipal, trabajando para incorporar, de momento, dos nuevas plazas de trabajo en este servicio.

