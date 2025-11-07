Ermua inicia la protección de Urko y Mantxibar-Oterre Licitada la redacción de los Planes para el blindaje medioambiental de ambas zonas de la villa

Imagen aérea del espacio de Oterre que se pretende destinar al ocio de la población ermuarra.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ermua ha iniciado el proceso de licitación para la redacción de los Planes Especiales de los ámbitos de Mantxibar-Oterre y el monte Urko.

Estos dos enclaves naturales son reconocidos por su significativo valor medioambiental y paisajístico, además de constituir una importante zona de esparcimiento para la ciudadanía del municipio.

La elaboración de estos Planes representa un paso decisivo para asegurar la protección y ordenación de ambos espacios, en concordancia con el marco establecido previamente por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ermua, que ya contemplaba su preservación a través de desarrollos específicos.

«Blindar su futuro»

La concejala de Urbanismo, Rosi Cid, ha manifestado que con esta licitación se inicia el proceso para «blindar el futuro de dos zonas fundamentales para el bienestar de nuestra ciudadanía y para el equilibrio ecológico del municipio», subrayando así el compromiso del equipo de gobierno con la sostenibilidad, el uso público de los espacios y la mejora del entorno natural.

El Plan Especial de Urko tendrá como principal cometido mantener estable su entorno natural, estableciendo una regulación clara que prevenga la realización de actividades incompatibles en esta zona elevada. El alcance de la protección abarcará tanto el monte Urko como la cima contigua de Irumugarre, prestando especial atención a sus valores paisajístico y ambiental.

Cid ha indicado que el objetivo es garantizar que Urko «siga siendo lo que hoy es: un símbolo de nuestro paisaje, un espacio de encuentro ciudadano y un tesoro natural que debemos cuidar para las generaciones futuras».

Por otro lado, el Plan Especial de Mantxibar-Oterre, un área ya delimitada en el PGOU de 2015, se centrará en el acondicionamiento de una zona que actualmente se encuentra transformada a causa de los rellenos procedentes de las variantes viarias de Eibar y Ermua.

La finalidad es destinar este espacio exclusivamente a un uso ciudadano, excluyendo cualquier posibilidad de aprovechamiento lucrativo o constructivo.

Oterre será para el ocio de la ciudadanía

La concejala ha señalado que se trata de un espacio que, tras un proceso de transformación, «puede y debe destinarse a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía como zona de paseo, encuentro y ocio saludable».

Ambos Planes Especiales deberán seguir el procedimiento establecido en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, lo que incluye la tramitación del correspondiente documento de Declaración Ambiental. Esto garantiza un enfoque riguroso y participativo en la ejecución de los dos proyectos.

Con esta iniciativa, la administración local apuesta por un modelo urbano equilibrado, en el cual el desarrollo conviva con la protección del entorno y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de espacios públicos de calidad.