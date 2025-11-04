Ermua espera la San Martin azoka que vuelve el próximo sábado La fiesta del euskera y el producto local contará con 400 voluntarios, 39 productores y numerosas actividades

El puesto de J. A. Fernández, como otros muchos, vuelve cada año.

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 4 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

La trigésimo quinta San Martin azoka se celebrará en Ermua el próximo sábado, gracias al esfuerzo de Euskal Birusa Elkartea, que organiza esta feria desde 1990 con el objetivo de fomentar el uso del euskera entre la población ermuarra.

Para lograr esta meta, la asociación ha diseñado un programa con numerosas actividades culturales y deportivas, además de la propia feria, que se desarrollarán en seis espacios diferentes que conformarán una especie de recorrido para poder disfrutar de todas las actividades.

Cerca de cuarenta ermuarras han colaborado en las distintas comisiones junto a diversas entidades y agentes, y la jornada ferial contará con el trabajo de 400 euskaltzales voluntarios.

En total, la azoka reunirá a 39 productores de frutas y hortalizas (9), pan (12), miel (5), queso (8), sidra y txakoli (2), y otros productos como repostería, patos y gildas (3). Además, habrá trece artesanos con puestos de joyas, ropa a mano, mochilas, jabones, velas y manualidades, y dos exposiciones centradas en la cestería y la lana.

Cabe destacar que, debido a la prohibición del Gobierno Vasco de celebrar ferias ganaderas en toda la comunidad, este año la feria se desarrollará sin animales.

A partir de las 11.00 horas se abrirán los puestos para adquirir productos de baserritarras principalmente de la zona. Habrá verduras, frutas, txakoli, sidra, queso y dulces, y se habilitarán puestos de venta de centros escolares en el parque de Goiko.

Actividades en torno a la feria

La mañana estará amenizada por el grupo de trikitilaris de Alboka Musika Eskola y los Gaiteros de Bizkaia. También estarán disponibles, en la plaza de Santiago y el arkupe de la iglesia, la zona de artesanos -con venta y exposición-, los puestos de talos y costillas, y se presenciará la bajada del rebaño desde Berano txiki, que regresará al barrio a las 14.00 horas.

A las 12.00 horas, el programa ofrecerá danzas con Txindurri Taldea en la plaza Cardenal Orbe, una exhibición de deporte rural en la plaza 8 de Marzo y juegos infantiles, con Kulki, en la plaza San Martín.

Al igual que el año pasado, desde la calle Komentukua, saldrá un pasacalles con los Gigantes del Casco Viejo de Pamplona.

El momento culminante de la mañana será la entrega de premios a las 13.30 horas.

Por la tarde, la actividad continuará con una alubiada popular a las 15.30 horas en la plaza del mercado, y a las 17.00 horas, el mismo espacio acogerá una nueva sesión de 'Ermuan Kantuan' y la acústica de Begibide Erromeria.

El broche final se iniciará a las 19.00 horas con un pasacalles de los Gaiteros de Bizkaia, seguido a las 19.45 horas del sorteo de la rifa y la entrega de premios del concurso fotográfico en la plaza Cardenal Orbe.

La jornada concluirá con Larraindantza popular a las 20.00 h. y una romería con el grupo Gauargi a partir de las 20.30 h.

