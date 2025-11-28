Ermua enciende la Navidad esta tarde en la plaza El acto del encendido compartirá espacio con los juegos del Día de las Ciudades Educadoras y la chocolatada de la ACHE

El Consejo de la Infancia se encargó el año pasado del encendido de las luces.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

La villa de Ermua se viste hoy de Navidad con el tradicional encendido de las luces que marcará el inicio de la temporada festiva. El evento central tendrá lugar en la plaza Cardenal Orbe en torno a las 18.00 horas, coincidiendo con la caída de la noche.

La encargada de presionar el interruptor para el encendido será la niña ermuarra ganadora del concurso de este año para la elaboración de la postal navideña municipal, cuyo nombre se dará a conocer entonces.

Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero, más de 300 elementos luminosos instalados por la empresa Argilinex de Mungia iluminarán 160 ubicaciones del municipio.

Luces de bajo consumo

La decoración presenta una amplia variedad de composiciones, incluyendo luces LED de bajo consumo para minimizar el gasto energético, que las fuentes municipales cifran en «unos cientos de euros».

La población ermuarra podrá disfrutar de elementos en 3D, paneles en cascada, cortinas de luz, estrellas, caracolas, arcos con efecto lluvia y cambio de color, así como motivos individuales en farolas, guirnaldas, árboles de Navidad y la felicitación 'Zorionak' instalados en varios puntos.

Las luces se apagarán definitivamente el martes 7 de enero, tras la festividad de Reyes.

Juegos, talleres infantiles y chocolatada de la ACHE

El acto de encendido estará precedido por una tarde de celebración en la misma plaza, en el marco del Día Internacional de la Ciudad Educadora, con divertidos juegos y talleres infantiles que se desarrollarán de 17.00 a 19.00 horas.

Además, la Asociación de Comercio y Hostelería de Ermua (ACHE) ofrecerá una chocolatada gratuita a partir de las 17.30 horas para todos los asistentes, dando así comienzo también a la campaña navideña.

Temas

Navidad

Ermua