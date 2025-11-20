Ermua despliega su programa local de actos del 25-N contra la violencia machista Durante el resto del mes habrá cine, teatro, Beldur Barik y se mostrará el compromiso institucional, todo en torno a esta fecha reivindicativa

En la concentración convocada el año pasado por el Ayuntamiento se contó con música en vivo.

El área municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Ermua ha presentado su programa de actividades con motivo del 25N, Día Internacional contra la violencia machista hacia las mujeres. Dicho programa no se limita a esa jornada central, sino que se desarrollará a lo largo de la segunda quincena de noviembre.

Entre las actividades programadas destaca la exposición '¡Cuando espabilamos! La historia en imágenes del Centro de Promoción de la Mujer de Ermua', que se podrá visitar hasta el 30 de diciembre de lunes a jueves de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y los viernes solo en horario matinal, en la Casa de la Mujer. Además, el día 28 habrá una visita guiada a la muestra a partir de las 18.00 horas.

Bajo el título 'Palomitas de reflexiones', se proyectarán dos películas para concienciar y luchar contra las violencias machistas en sendos jueves a partir de las 18.00 horas. Mañana se visionará 'Memorias de un cuerpo que arde' y el día 27 será el turno de 'Soy Nevenka'.

El martes 25 se llevará a cabo una concentración ciudadana en la plaza Cardenal Orbe a las 12.00 horas, que contará con la actuación de la bailarina Dairi Brown.

Para la juventud, Beldur Barik local

Por otro lado, el jueves 27 se celebrará el Festival Ermua Beldur Barik en Lobiano, a partir de las 17.00 horas, con la actuación de la DJ Eromena.

El programa concluirá el domingo 30 con la representación teatral del grupo 'Las poderosas' de Guatemala, en Lobiano a las 12.30 horas. La entrada para esta obra es gratuita hasta completar el aforo y puede recogerse en la Casa de la Mujer.

Finalmente, cabe destacar que del 20 al 30 de noviembre se presentará una guía de materiales literarios y audiovisuales contra la violencia machista, fruto de la colaboración entre la biblioteca y la Casa de la Mujer.

Compromisos de la corporación municipal

Además, la corporación municipal ha expresado su apoyo a la Declaración institucional del 25-N que se elevará a la sesión plenaria de este mes, en la que el consistorio se compromete a desarrollar una serie de actuaciones que incluyen promover las redes de apoyo en entornos educativo, sanitario, cultural y de ocio, conectando los servicios públicos con grupos, asociaciones e iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

También se desarrollarán campañas de sensibilización para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista.

Además, se impulsará la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista para mostrar la repulsa y la solidaridad con las víctimas, y se promoverán presupuestos con perspectiva de género como estrategia transversal para redistribuir los recursos públicos, abordar las desigualdades de género y financiar políticas efectivas para prevenir y combatir esta violencia.

