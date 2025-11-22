Ermua clama para exigir a la Diputación el inicio inmediato de las obras de la variante Más de 300 personas apoyaron ayer la convocatoria de la plataforma, criticando los incumplimientos, tras un retraso de 20 años

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Más de 300 ermuarras volvieron a salir ayer a la calle, después de dos años de la última manifestación convocada por la plataforma local 'Ermuko sahiesbidea-Variante Ya'. La multitudinaria movilización busca presionar a la Diputación Foral de Bizkaia para que concluya la construcción de la variante, criticando y denunciando los «reiterados incumplimientos y la inacción» del ente foral e instituciones respecto al proyecto de la demandada vía, exigiendo «avances reales y el inicio inmediato de las obras pendientes».

Bajo el lema 'Nahikoa da, Variante ya!', la población ermuarra ha querido hacer visible su hartazgo «ante las continuas promesas y recurrentes incumplimientos de la Diputación foral en un proyecto que ya registra más de dos décadas de retrasos».

Durante el recorrido por las calles centrales y más afectadas del municipio, se pudieron ver carteles reivindicativos que recalcaban las precarias situaciones generadas por el tráfico pesado a su paso por el centro de Ermua, que provocan ruido, contaminación, falta de seguridad y merman la calidad de vida, especialmente, a residentes de Sexto Centenario, Zubiaurre alto, Okinzuri o Zearkale. Hay que tener en cuenta que, según los últimos datos recogidos por la propia Diputación, hace dos años circulaban 1.135 camiones al día por estas céntricas vías.

A las consignas como «menos camiones, más soluciones» les acompañaban pancartas como '¿Tiene que morir gente?' o «En Ermua no somos vizcaínos de segunda», para solicitar con urgencia la conclusión de esta largamente deseada infraestructura.

Cabe destacar que, hace poco menos de un mes, la Diputación volvió a anunciar un nuevo retraso de un año más en la gestión y construcción de la variante, lo que ha impulsado nuevamente las movilizaciones callejeras.

Promesas incumplidas

Tras la movilización, la plataforma 'Ermuko sahiesbidea-Variante Ya' agradeció la participación e insistió rotundamente en que «la historia de la variante de Ermua es la historia de unas obras eternamente pendientes, una historia interminable. Dos décadas de promesas incumplidas, tacticismo electoral y prioridades interesadas». La plataforma recordó los compromisos fallidos de 2007 y 2012» y criticó que, desde que se terminó el tramo sur hace siete años, «nada ha avanzado. Ni una piedra movida».

Señalaron directamente a los gobiernos de PNV y PSOE en la Diputación Foral de Bizkaia por las continuas excusas, desde la caducidad de permisos hasta «supuestos problemas con la empresa adjudicataria» que ahora retrasan el arranque de las obras otro año más.

«No vamos a detenernos»

«Necesitamos seguir organizándonos y aumentando la presión. Aquí, en Bilbao y donde sea necesario... No vamos a detenernos hasta conseguir la variante que Ermua merece... Se acabaron las excusas, ¡Variante ya! Saihesbidea orain!». De este modo, expresaron su intención de llevar la protesta a la capital vizcaína, ya que durante el recorrido se pudo escuchar en varias ocasiones la consigna de «si no hay solución, a Diputación».

La alcaldesa acudió y pidió unidad

La alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, también acudió a la manifestación mostrando su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma. En declaraciones tras la manifestación, agradeció la asistencia de los vecinos y vecinas, destacando que la movilización demuestra que la variante es «un proyecto compartido y una prioridad real para Ermua». No obstante, hizo un llamamiento a la unidad. «Respeto profundamente todas las expresiones cívicas que se hacen desde la preocupación y el deseo de avanzar. La movilización ciudadana siempre suma cuando se orienta al objetivo común. Dicho esto, también quiero decir con sinceridad que me apena que, en ocasiones, haya voces dentro de la plataforma que parecen más centradas en generar enfrentamiento que en construir la unidad que este proyecto necesita».

Gámiz concluyó que seguirá trabajando «desde la responsabilidad, desde el diálogo y desde la firmeza», con «total lealtad institucional y con la mirada puesta únicamente en el interés de nuestros vecinos y vecinas», confiando en que la variante será una realidad si se mantiene la unidad y la seriedad.

Veinte años de retrasos

La variante se planteó inicialmente con la previsión de reducir el tráfico en un 50% en las carreteras de acceso de Ermua y a los polígonos industriales de Urtia y Goitondo. En 2011, la Diputación aprobó el proyecto, con una fecha de finalización prevista para 2016, aunque las obras fueron paralizadas inmediatamente después de su inicio. Un año después, en 2012, se produjo una nueva manifestación popular en Ermua. Las obras del tramo sur se reanudaron en 2014, con intención de concluir en 2017, y finalmente la primera parte de la variante quedó concluida en 2018.

En 2022, los permisos medioambientales del tramo de Urtia, el primero previsto para ser abordado, caducaron por el paso del tiempo, lo que requiere su actualización. Ante este contexto, en 2023 se creó la plataforma.

Después, la Diputación expresó el compromiso de iniciar las obras de Urtia para finales de este año; sin embargo, hace poco ha hecho público que el inicio de las obras se retrasará hasta finales de 2026, con una previsión de conclusión del tramo de Urtia e inicio de las obras de Goitondo para aproximadamente 2029.