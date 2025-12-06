Ermua celebra su primera Gala del Deporte el próximo miércoles 10 de diciembre El evento, que tendrá lugar en el Ermua Antzokia, pondrá en valor el trabajo de los clubes, deportistas y entidades ermuarras

El Ayuntamiento de Ermua ya ha anunciado los galardonados en la primera Gala del Deporte de Ermua, un evento que se celebrará el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Ermua Antzokia.

Esta gala nace con el objetivo fundamental de reconocer el esfuerzo, la dedicación, los valores y la trayectoria de deportistas, clubes y entidades que, desde Ermua, contribuyen activamente a construir una ciudad más activa, saludable e inclusiva.

En esta primera edición, el Argia Saria a la Joven Promesa Deportiva ha sido concedido a Hodei Rivas García, bicampeón estatal individual masculino de gimnasia rítmica, que destaca como referente y ejemplo al romper estereotipos en una disciplina muy feminizada y abrir camino a nuevas generaciones.

El Izarra Saria, al Deportista Veterano reconoce a Santiago Fuertes Ferreras, atleta con una larga trayectoria de éxitos que incluyen varios campeonatos de España y destacados resultados a nivel europeo y mundial en media maratón, sumando además 37 años de implicación en la organización del Memorial José Merino.

El premio a los Valores en el Deporte, Zuzen Saria, recae en Alberto Lasuen Arriaga, expresidente del Ermuko Txirrindulari Elkartea, formador de ciclistas que han alcanzado el profesionalismo y referente local de compromiso, respeto y trabajo en equipo.

El galardón Taldea Saria, al Mejor Equipo del Año es para el Lauko Ermuko Errotabarri, equipo que ha logrado un histórico cuarto puesto en el Campeonato estatal de División de Honor Plata femenina, siendo un ejemplo de proyecto deportivo sólido y de largo recorrido, formado en gran parte por jugadoras que iniciaron su camino en el balonmano en Ermua.

El Urko Saria a la Trayectoria Deportiva distingue a Francisca Suinaga Arrazola y Alfonso Vicente Andrés, dos personas vinculadas durante décadas a la actividad física y al deporte en las instalaciones deportivas municipales, referentes de envejecimiento activo, salud y constancia.

Gorabide como ejemplo

En el ámbito de la inclusión, el Aukera Saria a la Inclusión y Diversidad es para Gorabide Ermua, entidad que, durante los últimos 25 años, ha impulsado continuadamente actividades físicas para personas con discapacidad intelectual en las instalaciones deportivas municipales, garantizando su inclusión y participación plena.

En cuanto a las máximas distinciones individuales, el Ermua Saria a la Deportista Femenina es para Anne Erauskin Martínez, jugadora formada en el Ermuko Errotabarri Eskubaloia que ha logrado esta temporada ser Campeona de la Liga Guerreras Iberdrola, Campeona de la Copa de la Reina y de la Supercopa Ibérica, y ha sido elegida mejor extremo izquierdo de la temporada 2024-2025.

Por su parte, el Ermua Saria al Deportista Masculino lo obtiene Miguel Ledesma Blanco, Campeón del Mundo de Triatlón de larga distancia y Campeón de Europa de media distancia en la categoría de 25 a 29 años, destacando también a nivel estatal como un ejemplo de esfuerzo, disciplina y rendimiento al máximo nivel.

Finalmente, se entregará una Distinción Extraordinaria con motivo del 50º Aniversario a Artarrai Mendi Taldea, club que cumple medio siglo acercando la montaña a generaciones de ermuarras, fomentando el respeto por la naturaleza, la convivencia y la actividad física en el medio natural.

Acto abierto al público

La Gala del Deporte de Ermua 2025 será un acto abierto al público, que, además de la entrega de premios, incluirá actuaciones de la academia local Taupada Danza y diferentes momentos para poner en valor el trabajo de los clubes, deportistas y entidades del municipio.

Es importante señalar que el Ayuntamiento ya ha comunicado, de manera personal, la noticia a todas las personas y entidades galardonadas.

La institución invita a toda la ciudadanía, clubes deportivos, familias y personas vinculadas al deporte local a acudir el 10 de diciembre al Ermua Antzokia para acompañar a las personas y entidades premiadas en esta primera edición.

Ermua activa y saludable

La alcaldesa Beatriz Gámiz ha señalado que «esta gala quiere ser un reconocimiento sincero al esfuerzo de mucha gente que, día a día, hace que Ermua sea una ciudad activa y saludable. Es una forma de decirles gracias y de compartir ese orgullo con todo el pueblo».

