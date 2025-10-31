Ermua celebra mañana su Gau Beltza con una discoteca y el Cluedo El colectivo local de tiempo libre, Antxitxiketan, se encargará de dinamizar el juego de la noche

Mañana se celebrará en Ermua la Gau Beltza, un evento organizado por el colectivo local de tiempo libre Antxitxiketan Taldea. Para la jornada se ha programado una discoteca infantil a las 17.30 horas, en la plaza Cardenal Orbe y el juego del Cluedo, para pasar algo de miedo, a partir de las 21.30 horas, en la plaza del mercado.

Esta Gau Beltza (noche negra) o Arimen Gaua (noche de almas) es una tradición que se lleva realizando en Euskadi desde mucho antes de que Halloween se popularizara. Estuvo muy ligada al euskera y a la zona rural vasca hasta mediados del siglo XX, extendiéndose durante todo el otoño y compartiendo muchas similitudes con la celebración que se conoce en la actualidad.

Sábanas viejas y calabazas agujereadas e iluminadas con velas eran los ingredientes que daban vida a una festividad que, al igual que hoy en día, tenía al miedo como protagonista. Aunque las calabazas reinaban durante toda la estación, era en la víspera de Todos los Santos cuando su presencia se veía aumentada, convirtiendo su malévola sonrisa en la luz que iluminaba los sustos de la última noche de octubre.

Más allá de para infundir el terror, según los testimonios de personas que vivieron la tradición de la Gau Beltza en todo su esplendor, la colocación de calabazas o nabos iluminados en los caminos también tenía el objetivo de mostrarles el camino a las almas de los muertos. Con el paso de los años la Gau Beltza se fue desligando poco a poco de las tradiciones, y la celebración que acompañó al pueblo vasco durante décadas se perdió a mediados del siglo XX, pero lo hizo para volver, en Ermua, con Antxitxiketan.

