Ermua celebra el Día del Euskera con una gala para escolares Los grupos políticos locales apuestan por la promoción del idioma en una Declaración Institucional, en la que el PP se abstuvo

El municipio de Ermua celebrará el Día Internacional del Euskera con diversas actividades para fomentar el idioma, con el apoyo, también, de una Declaración Institucional aprobada por la corporación municipal.

La villa celebra hoy su Gala del Euskera con escolares del municipio, un evento que tendrá lugar esta tarde, a partir de las 14.30 horas, en el Ermua Antzokia. En ella participan estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso de Educación Primaria de todos los centros educativos de la localidad.

Para este encuentro, se han preparado diversas actividades que combinan cultura y diversión. Se desarrollarán bailes, canciones y juegos tradicionales como la carrera de sacos y la sokatira, entre otros. La celebración concluirá con un juego de bingo.

Durante el transcurso de la gala, se realizará también la entrega de los premios Juanita Ibaibarriaga, reconociendo el compromiso y el buen hacer de los y las escritoras más jóvenes del municipio con el idioma.

Declaración Institucional

Además, en el marco del Día Internacional del Euskera, la corporación municipal del Ayuntamiento de Ermua aprobó una Declaración Institucional, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos y la abstención del Partido Popular.

Bajo el lema 'El euskera en ti, en mi, en nosotras', el texto celebra la larga trayectoria del idioma y su notable capacidad de resiliencia, destacando su evolución de ser la lengua de los mayores a la de la juventud. La declaración reconoce los avances y la resistencia del euskera ante las prohibiciones, pero subraya que la comunidad de hablantes necesita ser «cuidada y sustentada ante un mundo cambiante». Por ello, se enfatiza la necesidad de explorar nuevas vías para su uso y transmisión, creando espacios seguros tanto en el ocio como en el trabajo, y reforzando su conocimiento entre las nuevas generaciones.

La corporación llama a «unir fuerzas para dar seguridad al proceso de revitalización» y a avanzar «codo con codo» con hablantes y no hablantes.

Finalmente, la corporación agradece el trabajo anónimo de quienes han mantenido viva la lengua, invitando a la ciudadanía a hacer del euskera «la lengua de todas y todos» y una «nueva puerta» de unión e invitación al entendimiento.

Mintzodromoa a las 12.30

Además, hoy a partir de las 12.30 horas en la plaza del mercado desde Berbalagun se ha realizado una convocatoria de 'mintzodromoa', actividad en la que participará alumnado de Bachiller del Ermua BHI, junto con la población que ha decidido inscribirse en esta actividad de fomento del euskera hablado.

