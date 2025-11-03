Ermua aprueba la subida de tasas e impuestos un 2% para el año que viene La oposición votó en contra y el equipo de gobierno defendió la subida «más moderada» que en otros pueblos, con mejoras progresistas

Ainhoa Lasuen Ermua Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

La mayoría de las tasas e impuestos experimentarán una subida del 2% en Ermua el año que viene. Esta cifra se sitúa por debajo de la previsión del Índice de Precios al Consumo (IPC), estimada en torno al 2,7%.

La corporación de Ermua ha aprobado en sesión plenaria la modificación de las Ordenanzas fiscales que regirán en 2026 con los votos a favor del equipo de gobierno, compuesto por PSE-EE/PSOE (6) y EAJ/PNV (3), y la posición en contra de EH Bildu (4), Elkarrekin Ermua (2) y PP (2).

La alcaldesa Beatriz Gámiz, señaló que «el equipo de gobierno ha decidido no trasladar la subida estimada a la ciudadanía y aplicar un incremento de actualización parcial y más moderado, por debajo del coste de la vida». La primera edil del Ayuntamiento de Ermua defendió que «la propuesta no se limita a una actualización lineal. Traemos mejoras específicas y progresistas: bonificaciones en el impuesto de vehículos para familias numerosas y, por primera vez, también para monoparentales y monomarentales ajustadas a su renta familiar; bonificaciones para esas últimas que se extienden a servicios culturales, colonias y actividades juveniles y abonarán menos como las familias numerosas».

También tendrán bonificaciones las personas titulares de vehículos eléctricos y la ordenanza de dependencia se ha revisado por completo para que nadie quede atrás e incorporar una bonificación del 90% en el ICIO para las comunidades que realicen obras para mejorar la accesibilidad.

La oposición en contra

La formación EAJ-PNV apoyó la propuesta. Su portavoz Jol Gisasola, argumentó que «es inferior a casi la de todos los pueblos de los alrededores, tengan la alcaldía que tengan. Con lo cual parece ser que la necesidad de financiación afecta a todos a margen de que el partido sea verde, rojo o azul».

En la oposición, el portavoz de EH Bildu Paul Yarza, señaló que «no compartimos la idea de incrementar el IBI en un 2% sea la única vía para garantizar la sostenibilidad económica del ayuntamiento ni mucho menos para garantizar las políticas públicas que Ermua necesita». Este grupo presentó una enmienda, que no fue estimada, en la que proponía minorar el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,31% a las viviendas con un valor catastral inferior a 110.000€ y el mismo porcentaje a los comercios.

Por otro lado, Elkarrekin Ermua propuso «una reforma fiscal integral que adecúe los impuestos de Ermua a la renta de los vecinos y vecinas del pueblo». Su portavoz, Julen Domínguez, recalcó, como en anteriores ejercicios, su propuesta de plantear los impuestos y tasas locales «con tiempo, crear una comisión político-técnica en la que estudiemos uno a uno esos impuestos, estudiemos la norma foral y veamos hasta que punto puede exprimirse para mejorar la progresividad».

Las enmiendas desestimadas

Finalmente, el PP defendió la congelación de los impuestos, con su portavoz Javier Sánchez, expresando que «no es momento de subir impuestos y sí de gestionar mejor los recursos que ya tenemos. No pedimos milagros; pedimos sentido común y empatía con quienes luchan cada día por salir adelante. La renta medía de un vecino de Ermua ronda los 16.000 euros al año y eso no da para grandes lujos». La enmienda con propuestas varias que presentó el grupo popular tampoco fue estimada.

La modificación de Ordenanzas que regulan los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 2026 tiene un carácter provisional y será sometida a exposición pública durante 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias.