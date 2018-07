Ermua aprueba la construcción de 16 viviendas libres en Betiondo La zona de aparcamiento de Ongarai se verá afectada por este proyecto. / ainhoa lasuen De este modo la promotora Galivivienda transformará un proyecto residencial de tres edificios en uno con un solo portal AINHOA LASUEN Lunes, 30 julio 2018, 23:03

La corporación municipal aprueba el estudio de detalle de la futura promoción de viviendas de Betiondo. Este lugar contará en un futuro con 16 nuevas viviendas libres.

El estudio de detalle aportado por la promotora Galivivienda fue aprobado con los votos a favor de PSE, PNV y PP y las abstenciones de Bildu, Ermua Ahal da e Irabazi. La corporación ha aprobado así la posibilidad, que plantea la promotora responsable de las viviendas que actualmente se construyen en Aldapa, de aumentar la rasante baja sin aumentar el volúmen de la edificación en Betiondo.

Se trata de una solicitud de Galivivienda para ejecutar un solo edificio con tres portales, en lugar de tres edificaciones separadas, como estaba propuesto en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

No obstante, no era necesario realizar una modificación del Plan General puesto que éste establece unas pautas, que posteriormente pueden ser cambiadas por los promotores, mientras no excedan la ocupación prevista y sean aprobadas por la corporación. Este es el caso de esta promoción de Betiondo, según explicaron los técnicos municipales a la corporación en Comisión Informativa.

Esta promoción permitirá la ampliación de la calle Ongarai, puesto que ocupará el lugar de los aparcamientos provisionales que se ejecutaron en su día en la parte inferior del colegio San Pelayo.

Se plantean construir 16 viviendas libres, de aproximadamente 110 metros cuadrados, con 3 dormitorios. Al no modificarse el número de alturas, el edificio de viviendas contará con sótano, planta baja, mas dos plantas.

Según fuentes municipales «la promotora tiene la comercialización muy adelantada, ya que en la construcción de las viviendas de Aldapa, que se construyen en la actualidad, se detectó ya la demanda de la población por viviendas de estas características».

El Ayuntamiento de Ermua sacará además beneficio de esta promoción, ya que es propietario del 41,80% de los terrenos que requiere la promotora para la construcción. Estos terrenos pasaron a ser propiedad municipal gracias al aprovechamiento urbanístico que provenía de otra unidad residencial de Betiondo. La venta de este terreno municipal supondrá 486.179 euros para las arcas municipales.

Aparcamientos

En una Comisión anterior en la que se informó sobre la venta de estos terrenos, el portavoz de EAJ-PNV, Jol Gisasola, defendió la promoción de Betiondo aunque aunque manifestó su preocupación sobre los aparcamientos que desaparecerán en esta zona.

Por ello se propuso «realizar una propuesta para poder aportar las plazas de aparcamiento que va a dejar de haber en este lugar». Gisasola planteó que parte del dinero que se genera de la venta del terreno se utilice para aportar una alternativa a este aparcamiento que utiliza el vecindaro de Ongarai. El equipo de gobierno se comprometió a estudiar esta situación.

Este terreno recoge en la actualidad plazas de aparcamiento al aire libre para alrededor de una treintena de vehículos. Ya en su día, cuando se habilitó este solar para aparcamiento se advirtió que sería provisional, a la espera de una posible operación residencial.