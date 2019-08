Ermua adora su cine de verano Aspecto que presentaba la plaza Cardenal Orbe al inicio de la proyección de la película 'Campeones' este lunes. / ESTI GARCÍA Éxito rotundo de la proyección de 'Campeones' en Cardenal Orbe, con una asistencia de 150 personas ESTI GARCÍA Martes, 6 agosto 2019, 21:35

El pasado lunes, día 5, se dio luz verde al cartel de Cine de Verano 2019. En esta ocasión se pudo disfrutar al aire libre de 'Campeones', film de producción española que fue galardonado con tres premios Goya en la última edición del prestigioso certamen cinematográfico. El público asistente conoció la historia de Marco, un entrenador de baloncesto que se ve envuelto en una complicada situación personal y termina liderando un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Así, el espectador aprende junto a él mismo una lección de vida.

'Todo comenzó sobre las 20.30 horas cuando la empresa contratada por el Ayuntamiento, Servifilms, tenía ya su equipo montado para la proyección. Trabajan con un ordenador conectado a un proyector. «Son películas en formato Blu-ray y copia digital», comentan los trabajadores. Media hora más tarde comenzaron a colocar las sillas para los asistentes que poco a poco iban acercandose a Cardenal Orbe, «colocamos un total de 100 sillas que son del Ayuntamiento», explican.

El número de asistentes a estas sesiones vespertinas cambia según la fecha, «suele asistir una media de 100 o 120 personas», apuntan los trabajadores de Servifilms, «pero todo depende de la semana que sea o de si son fiestas de algún pueblo o las de Bilbao, entonces hay algo menos. Pero lo cierto es, que aunque sea una programación más dirigida a los adultos que a los niños, siempre viene bastante gente».

Y así fue, a falta de 20 minutos para el inicio de la proyección, los primeros asistentes ya estaban preparados para disfrutar de la película. Una de ellas fue Justi, que junto a su familia, vino de Zaldibar para ver esta película. «Ya la he visto dos veces, pero me gustó mucho y me han dicho que la ponían esta noche al aire libre y nos hemos animado a venir a verla. Venimos listos para pasar la noche a gusto». De hecho, planean venir otro día, «me han pasado la programación y también la he visto en un cartel aquí, está bien, así que si podemos volveremos. Nos parece muy bien que se hagan este tipo de actividades, en Zaldibar, como es más pequeño, no tenemos esta opción. Es muy acertado que sea para todos los públicos, gratis y en el centro. Le veo muchas cosas positivas»

Elene y Patxi, también estaban listos para ver el film. «Hemos venido porque ella ha quedado con una amiga para verla, pero, aunque nos vamos de vacaciones, cuando volvamos, vendremos otra vez», afirma Patxi. Elene explica que le «gusta más ver las películas aquí con mis amigas que en casa».

Café y cine

Miren, asistió porque le habían dicho «que la película es muy bonita y no la había visto. Además, si estoy aquí suelo venir a las sesiones. He visto la cartelera de este año y me parecen películas amenas, para ver». Cree que son sesiones que, en general, están bien organizadas pero «quizá no haya el silencio necesario para ver una película, pero que le vamos a hacer, estamos en la calle».

Otros de los asistentes Mertxe y Rafa, no van sólo por la película. «Cuando se sale, no se sale expresamente a ver la película. Tomamos un café, la vemos y tomamos un poco el aire. ¡Estamos de vacaciones!», comenta él. Para ella, uno de los mejores cambios que han hecho han sido las sillas «las otras eran algo incómodas, las de ahora están mas acolchadas y se está más a gusto. Todo lo que sea más cómodo bienvenido sea».

A las 22.00 horas empezó la sesión con todas las sillas ya ocupadas. El resto de asistentes tuvo que colocarse en los bancos de alrededor e incluso en el suelo. «Habrá unas 150 personas», comentaban los trabajadores de Servifilms, «se nota que es una película que tiene tirón». La proyección del film transcurrió sin ningún incidente, sobre lo planeado, y acabó sobre la medianoche.

El ciclo continúa esta noche con 'Mamma mia: Una y otra vez', la secuela de 'Mamma mia' en la que los protagonistas vuelven, desde el presente, al verano en el que ocurrió todo y recordarán la historia de los tres posibles padres de Sophie. Será, a las 22.00 horas en Cardenal Orbe, pero en caso de lluvia se trasladará a los pórticos de la iglesia.