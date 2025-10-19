Ermua abrirá su nuevo Gaztegune el 15 de noviembre El Ayuntamiento consulta el reglamento del centro de ocio para población de 13 a 16 años que se ubicará sobre la biblioteca municipal

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03 Comenta Compartir

El municipio de Ermua se prepara para la inminente apertura de un nuevo servicio de ocio denominado Gaztegune, concebido específicamente para la población adolescente. Este espacio está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años y la admisión se extenderá también a aquella población que cumpla los 13 años durante el mismo año en curso. La fecha de apertura está fijada para el tercer fin de semana de noviembre, concretamente los días 15 y 16, cuando el servicio comenzará a operar.

El Gaztegune se ubicará en la tercera planta del edificio Teresa Murga, en los locales que anteriormente albergaban el Euskaltegi municipal, situándose sobre las instalaciones de la biblioteca local.

La presentación de los pormenores de este nuevo servicio a la corporación municipal por parte de técnicos municipales se ha llevado a cabo esta misma semana en Comisión Informativa.

En cuanto a las instalaciones, el espacio ha sido dotado con diverso mobiliario, que incluye mesas, cómodos sillones, pufs y baldas. Además, se han incorporado múltiples elementos de juego y ocio para el entretenimiento de la población usuaria, como un futbolín, una mesa de ping-pong, una diana y dardos, una variada selección de juegos de mesa, revistas y una gran pantalla de televisión de 86 pulgadas, entre otros equipamientos.

El funcionamiento diario del Gaztegune contará con la presencia y dinamización de un monitor o monitora. Este profesional también se encargará de trasladar al Ayuntamiento los intereses y propuestas de la juventud usuaria.

Horarios del servicio

El horario de apertura será los sábados de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos se abrirá de 17.00 a 20.00 horas. Además, se contempla la apertura del servicio en días laborables durante periodos escolares festivos y extraordinarios, como las vacaciones de Navidad de 2025. En estos días especiales, el horario de funcionamiento será el mismo que el de los domingos, es decir, de 17.00 a 20.00 horas. Se ha especificado que las jornadas del 22, 23, 29 y 30 de diciembre, al ser festivos escolares, se aplicará el horario de domingo.

Respecto al acceso, se ha determinado que, inicialmente, durante el primer fin de semana de apertura –15 y 16 de noviembre–, no se requerirá ningún tipo de inscripción previa. Sin embargo, a partir de la segunda semana tras la puesta en funcionamiento del servicio, la juventud interesada en acceder de forma regular deberá cumplimentar un formulario de registro que incluya sus datos personales y la autorización firmada por la madre, padre o tutor y tutora legal.

Aportaciones al reglamento

Finalmente, el Ayuntamiento ha propuesto un reglamento con el objetivo de gestionar el servicio como un espacio seguro y libre de discriminación. El texto, que incluye derechos, deberes y normas, estará disponible durante 10 días en la web municipal (www.ermua.eus), en 'huella normativa', para recoger aportaciones de la ciudadanía antes de su aprobación definitiva.

Temas

Ocio

Ermua