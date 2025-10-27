Ermua abre un programa para la limpieza gratuita de grafitis en fachadas Las comunidades o particulares deben inscribirse en el Ayuntamiento para esta actuación extraordinaria de seis meses

Se deberá solicitar la limpieza en Abiapuntu o a través de la web municipal.

Ainhoa Lasuen Ermua Lunes, 27 de octubre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El área municipal de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ermua ha anunciado la apertura de un programa extraordinario de seis meses de duración destinado a la limpieza y eliminación de pintadas y grafitis en fachadas de edificios colindantes con la vía pública.

El objetivo de esta iniciativa, que busca mejorar la estética del entorno y contribuir a la conservación del patrimonio, es ofrecer un servicio gratuito asumido por el ayuntamiento para la parte solicitante.

Las solicitudes pueden presentarse desde hoy a través de tres canales: por Internet, mediante la sede electrónica –accediendo a 'servicios municipales/solicitud de limpieza de pintadas de fachadas'–; de forma presencial en Abiapuntu; o por correo postal.

Podrán acogerse a este servicio los propietarios particulares, las comunidades de propietarios y los arrendatarios de locales comerciales.

Los solicitantes deberán acreditar la propiedad mediante el documento correspondiente, mientras que los arrendatarios requerirán una autorización del titular. Las comunidades de propietarios, por su parte, tendrán que adjuntar una copia del acuerdo adoptado por sus miembros.

En todos los casos, será imprescindible adjuntar una fotografía original que muestre la pintada objeto de la solicitud.

Las peticiones serán atendidas por riguroso orden de entrada. El servicio comenzará a prestarse a partir del mes de diciembre con personal propio del ayuntamiento, si bien la realización de los trabajos estará supeditada a la carga de trabajo que este personal tenga.

Se estudiarán las solicitudes

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de no atender la solicitud si, tras la valoración pertinente, considera que la pintada se encuentra en superficies delicadas o que puedan resultar dañadas con el trabajo de limpieza.

En cualquier caso, el ayuntamiento estará eximido de cualquier responsabilidad por el desgaste propio o los daños que puedan originarse como consecuencia de la metodología de limpieza empleada.

Temas

Grafitis

Ermua