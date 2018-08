La energía eléctrica y el gas provocaron la mayoría de atenciones en la OMIC Lugar de entrada a la OMIC de Ermua, un servicio municipal ubicado en la plaza del mercado. / Ainhoa Lasuen La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Ermua recibe una media de cuatro reclamaciones diarias AINHOA LASUEN Jueves, 23 agosto 2018, 22:32

La energía eléctrica y el gas fueron los sectores en los que más reclamaciones o quejas se registraron entre los ermuarras en la Oficina Municipal de Información al Consumidor en 2017. En total la OMIC atendió 342 reclamaciones, de las que 93 fueron por temas relacionados con la energía eléctrica, tanto con distribuidoras (39 quejas) como con comerciales (54 reclamaciones).

Los suministros energéticos fueron en su mayoría los responsables de los principales problemas de la población ermuarra como consumidora. En concreto, el gas se encuentra en el segundo lugar del mayor número de quejas registradas con 57 reclamaciones en la OMIC. Las quejas por problemas con empresas de telecomunicaciones ocupan el tercer lugar con 5 quejas al respecto. El resto de los campos queda muy por debajo de estos primeros puestos. El siguiente motivo de reclamaciones atañe a las administraciones públicas con 12.

Desde la OMIC se tratan de cursar estas reclamaciones, en caso de encontrar una vía para ello, para conseguir un buen resultado para el consumidor. Estas se atienden a diario, en horario de mañana, en la oficina con la que cuentan en los bajos de la plaza del mercado de Ermua.

Por otra parte, este servicio también atiende las consultas que puedan realizar los consumidores ermuarras sobre los numerosos campos en los que trabaja.

En el caso de las consultas, que el año pasado llegaron a ser 669, predominó la solicitud de información y gestión a los bancos, debido principalmente a las claúsulas abusivas de las hipotecas inmobiliarias (claúsulas suelo, devolución de gastos del préstamo hipotecario). En este apartado hubo 259 consultas. Desde la OMIC se realizaban las gestiones comenzando por la revisión de las hipotecas y concluyendo con el documento que se debía entregar en el banco.

Otras 49 consultas se debieron a temas relacionados con la energía electrica y otras 36 se llevaron a cabo por problemas con el gas.

Telecomunicaciones y seguros fueron también campos en los que se llevaron a cabo diversas consultas. Fueron 34 atenciones en cada uno de los casos.

Ventas a domicilio

Por otra parte, las ventas a domicilio siguen siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de la población de la villa. En la mayoría de los casos desde la OMIC han atendido ventas fraudulentas o engañosas a domicilio en productos relacionados con la salud, enciclopedias, suministros de electricidad y gas e incluso falsas revisiones de gas.

Desde la oficina local se aconseja no firmar nada sin leerlo con tranquilidad, no facilitar datos personales ni bancarios a nadie y no enseñar nunca las facturas. De hecho, desde la OMIC han vivido verdaderos ejemplos de picaresca en este campo y es por ello que incluso cuentan con una guía de kontsumobide con información sobre las ventas a domicilio.

Además la OMIC informa que en caso de haber firmado cualquier documento desde su oficina se podrá llevar a cabo el desestimiento en 14 días. Cabe destacar la actividad ingente de esta oficina local, ya que recibe una media de 4 atenciones diarias que tratan de resolver las responsables de la OMIC en el menor tiempo posible.