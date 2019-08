El eibarrés Esteban Oroz gana el concurso de pintura al aire libre de Hondarribia El eibarrés Esteban Oroz es habitual en estos certámenes. / E. C. Con un cuadro en el que inmortalizó la zona de Gernikako Arbola de la localidad costera, el artista se alzó con el premio y 1.000 euros ANDER CURIEL Lunes, 12 agosto 2019, 22:19

El artista eibarrés Esteban Oroz ha participado recientemente en el concurso de pintura al aire libre organizado por Emeki Elkartea en la ciudad guipuzcoana de Hondarribia. El pintor eligió este concurso porque «a diferencia de otros, éste especifica en las bases que no se puede trabajar sobre fotografías y eso me parece bueno». Le gustan los concursos rápidos y cree que «si tuviera más tiempo quizás estropearía el cuadro. Queda mejor así, suelto. Que medio se ve, medio no se ve».

Para el concurso al aire libre, Esteban Oroz eligió y pintó la zona de Gernikako Arbola: «Aparqué por ahí y, al pasar, me gustó el contraste que había entre ese magnolio grande y las sombrillas». Como ganador, se adjudicó 1.000 euros.

Caída de participación

En su vigésimosexta edición, 21 personas tomaron parte en el certamen, a las que se les pidió que retrataran algún lugar de la localidad hondarribitarra. A pesar de las cifras que desde su fundación manejaba el concurso, que llegó a tener 100 cuadros presentados en alguna de sus ediciones, la última de las ediciones resultó ser una de las menos concurridas, superando apenas la veintena de participantes.

«Había otros concursos en Santander y en Cintruénigo, por lo que la gente que suele presentarse tenía que elegir. Es verdad que hemos tenido menos participantes que los últimos años, pero más que con eso me quedaría con la calidad de las obras. Y entre otros ha participado también Judas Arrieta, lo que le da más categoría al concurso», afirman desde la organización.

Resto del podio

El podio del concurso lo completaron la bilbaína Leticia Gaspar, que con su segunda posición se llevó 700 euros tras retratar la Calle Santiago y el bergararra Juan José Altuna, que ganó 500 euros con su cuadro. En el caso de este último, hace poco se impuso en el prestigioso Certamen Nacional de Pintura de Calahorra.

Los tres ganadores a los que votaron un jurado compuesto por por Javier Sagarzazu, Sara Otaño, Marijo Noain, Isabel Arrillaga y Susana Zaldivar, ya habían sido premiados anteriormente en este concurso, y alguno de ellos incluso, en varias ocasiones.

Sobre el futuro, el pintor ya espera con impaciencia la próxima oportunidad en forma de concurso para seguir exponiendo su arte a través de la pintura. Un arte con el que lleva disfrutando desde hace muchos años, y que no tiene intención de aparcar.