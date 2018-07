«Yo he disfrutado de los 'Santiagos' en previos, fiestas y postfiesta»

Lleva 32 años sin poder disfrutar de los 'Santiagos' y el martes realizará un viaje relámpago desde Mérida, donde es director del Festival de teatro Clásico, para poder lanzar el chupín desde el quiosco de la plaza. El Director del Teatro La Latina, del Teatro Bellas Artes (Madrid), director de la empresa de espectáculos Pentacion desde hace 30 años, Presidente de la Asociación de Productores y Teatros (Madrid), de FAETEDA, de la Academia de las Artes Escénicas de España y productor de más de 200 espectáculos, el ermuarra, Jesús Cimarro, será el chupinero de las fiestas de Ermua de 2018.

-¿Cómo vivía los Santiagos?

-Muy intensamente.

-¿Tenía txaranga?

-Sí. Kaixo, de amarillo y negro.La montamos sobre el año 80. En el colegio. Eramos 20 y llegamos a ser hasta 60. Incluso algunos años fuí el director de la txaranga, porque nos turnábamos en esa labor.

-¿Lo que más le gustaba de los Santiagos?

-El ambiente. Durante una semana lo pasabas estupendamente. Estuve en muchas ocasiones en la Comisión de Fiestas, organizándolas. Y cuando teníamos el Taller de Teatro sacábamos actuaciones teatrales, pasacalles,... Cuando estaba en Ermua estaba muy implicado en la actividad cultural. Y los 21 años que he vivido en Ermua he participado mucho en las fiestas, de una forma o de otra: en los previos, las fiestas y la postfiesta, con su resaca, durmiendo poco, haciendo gaupasa...

-¿Qué le pasó por la cabeza cuando le dijeron si quería ser el chupinero?

-Me llamo el anterior alcalde, Carlos Totorika, y le tuve que pedir que me dijeran fechas porque al dirigir el Festival de Teatro Clásico en Mérida me paso el verano allí y era muy complicado. Me recorro medio país en un viaje relámpago, pero es algo muy importante, quiero mucho a Ermua y cuando me llamaron pensé que era un honor.

Diferencias

-¿Ve mucha diferencia entre sus 'Santiagos' y los actuales?

Bueno, cada época y cada edad tiene su momento. No es lo mismo verlos desde la perspectiva de una persona de 52 años a la de un chico o una chica de 15 años. Creo que la perspectiva desde los 14 a los 22 años es maravillosa. Te lo pasas fenomenal. Es el momento de disfrutar de las fiestas.

-¿En la presentación, entonces, ya se echaba agua?

-Sí. Cuando hacía mucho calor. Sé que ahora se echa mucho más, pero hay que tener en cuenta que estoy hablando de los años 80. La gente que pasa de los 30 años sabe que antes se echaba mucha menos agua. Se pedía porque se pasaba calor en la presentación.

-Ahora da la impresión de que los jóvenes tienen que estar en la presentación 'humeda' y los más mayorcitos en la 'seca'.

-¡Que va!. Lo que ocurre es que se da un paso atrás para que los que se mojen sean los jóvenes.

-Un mensaje para los y las ermuarras en estas fiestas.

-Que disfruten de toda la actividad programada y se lo pasen muy bien. También que dosifiquen las fuerzas. Son muchos días y las gaupasas hay que medirlas para aguantar. Dormir un poquito viene bien para continuar las fiestas. Es un consejo que a mi me daban los mayores y no hacía mucho caso y probablemente me hagan poco caso a mi también.

-Aparece este año como una de las 100 mentes más creativas del mundo en la revista Forbes.

-Ha sido muy bueno, porque de repente te reconocen a nivel internacional y te reconocen en tu pueblo. Es a lo que uno aspira y ,como me decían muchos amigos, 'soy profeta en mi tierra' y es muy satisfactorio.