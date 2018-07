Discrepancias en Eibar con la Ciudad Deportiva Fernández (segundo por la derecha) con Ulazia, Gorostiza y Fiallegas. / Morquecho El consejero Fernández pide a la presidenta armera que reduzca considerablemente los gastos de la nueva ciudad deportiva JON ZABALA Lunes, 30 julio 2018, 23:03

Se sabía que la construcción de los nuevos campos de entrenamiento del Eibar era acogido de diferente manera en el seno del Consejo de la Sociedad Deportiva. Todo ello se ha podido ver con luz y taquígrafos en la plataforma de pago Prime Video de Amazon, en la serie documental 'Six Dreams', donde se recogen seis perfiles diferentes de seis clubes de Primera División. El trabajo demuestra bien a las claras que el coste de los campos de entrenamiento, su lugar de ubicación y el número no concitan la unanimidad en el Consejo, que tiene que presentar después del verano dos opciones a la Junta de Accionistas del club sobre qué proyecto es el más conveniente.

'Six Dreams' -solo para sucriptores de la plataforma televisiva de Amazon- muestra una reunión del Consejo en la que se analiza el proyecto de campos de Azitain, con una inversión de 15 millones de euros. Seguidamente, el consejero del Eibar José Antonio Fernández no se muestra partidario de permitir ese gasto. Fernández pide a la presidenta armera, Amaia Gorostiza, que valore y recapacite el precio fijado para el proyecto que se construiría en Eibar. «Parece que aquí el dinero se regala, como si el Eibar tuviese que regalar dinero. No pueden ser estos números. A estas cifras hay que quitarle el uno (los 15 millones dejarlos en 5). Se pueden construir más campos por menos dinero», subraya. A Fernández le parece una barbaridad los precios que se están barajando para realizar la ciudad deportiva y explica los motivos: «Un campo de fútbol es hierba y es sanearlo. Con estas cifras que estoy viendo soy capaz de hacer dos ciudades deportivas. Estos números no me gustan, son una barbaridad».

Mientras, Gorostiza responde con las intenciones del club: «Nosotros no vamos a montar una ciudad ceportiva como piensan hacer en Zubieta, a lo grande. Nosotros iremos conforme a nuestras posibilidades y conforme a nuestro entorno». También se puede apreciar como interviene Mikel Larrañaga, de la Fundación, para lanzar una pregunta: «¿Estamos todos de acuerdo en la necesidad de la ciudad deportiva, no? Es un paso importante ya».

El programa comienza con unas palabras de Amaia Gorostiza, donde recuerda los inicios del club en la máxima categoría del fútbol español: «Durante la primera temporada en Primera división, el primer equipo entrenaba en un campo de caucho. Nosotros no teníamos instalaciones, pero no podemos permitirnos no dejar ningún legado en nuestro paso por la Primera División. Para empezar tenemos un proyecto de dos campos con los que podemos ir avanzando en más superficies».

Votaciones y proyectos

Después del verano se plantearán los dos diferentes proyectos a los accionistas. Y serán ellos los encargados de votar y elegir la ubicación de la ciudad deportiva. Todo indica que habrá dos propuestas, una en Mallabia, con cuatro campos, y otra en Azitain, con tres campos, cuyo presupuesto alcanza los 15 millones.