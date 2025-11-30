Diciembre trae danza, teatro, música y actos navideños a Ermua Alberto San Juan, Santero y Los Muchachos la fiesta fin de año y muchas actividades de colectivos locales animarán Ermua

'Los perros' se representará el día 5 de Diciembre en el Antzokia.

Ermua se sumerge en diciembre con una intensa agenda cultural que abarca música, teatro, danza, exposiciones y, por supuesto, una completa campaña infantil para celebrar la Navidad, programada del día 20 de diciembre al 4 de enero.

La música abrirá el telón el día 12 con el concierto de Santero y Los Muchachos a las 20.30 horas en el Ermua Antzokia. Las entradas costarán 12 euros.

La formación local tomará el relevo el día 16, cuando el alumnado de la Escuela de Música Alboka ofrecerá un concierto a las 19.30 horas en el mismo Antzokia con entrada libre.

El día 20 será doblemente musical. a las 19.30 horas el coro Pispillu llenará la plaza Cardenal Orbe con un pasacalles de villancicos, mientras que a las 20.00 horas el grupo The 44 Dealers ofrecerá un concierto de blues en Lobiano Kultur Gunea. La entrada a este último espectáculo musical costará 10 euros.

Varias obras de teatro

La programación de teatro contará con dos citas destacadas en el Ermua Antzokia, ambas a 20.30 horas y con entradas a 12 euros.

El día 19 se representará 'Macho grita' con Alberto San Juan y el 26 será el turno de 'El bar nuestro de cada día', a cargo de Chipi La Canalla.

En danza, el día 5, Led Silhouette presentará 'Los perros' en el Antzokia a las 20.30 horas (10 euros), mientras que el día 17 Txindurri taldea actuará a las 17.30 horas en el mismo lugar con entrada libre, y el día 19 Taupada dantza Eskola realizará una actuación en la plaza del mercado a las 19.30 horas.

En cuanto a las exposiciones que se mostrarán en Lobiano Kulturgunea, se podrá visitar del 1 al 14 una muestra de fotografía con las obras del concurso 'Vacaciones 2025', y del 15 al 29 se instalará en las mismas salas una exposición de pintura con obras de Santiago Mateos, ambas con horario de laborables de 18.00 a 20.00 horas y fines de semana de 12.00 a 14.00 horas.

Actividades infantiles

La actividad infantil, además de la Campaña de Navidad, incluye cuentacuentos en la biblioteca municipal. El día 13 se ofrecerá una sesión en inglés y el día 20 en euskera (ambos a las 17.30 horas).

Por último, el día 13 la asociación Eskilarapeko celebrará su 20 aniversario con diversas actividades desde las 12.00 horas en su sede y la plaza Cardenal Orbe.

En este lugar también se llevará a cabo la Fiesta de adelanto de las Campanadas, organizada por la Asociación de Comercio y Hostelería de Ermua, para el día 27, a partir de las 17.00 horas.

