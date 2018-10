Debate sobre la idea de cubrir de forma permanente la plaza Cardenal Orbe de Ermua EH Bildu entiende que la consulta que se celebra estos días en la localidad «no forma parte de un proceso participativo» AINHOA LASUEN Domingo, 21 octubre 2018, 23:20

El grupo EH Bildu de Ermua opina tajantemente que «no queremos ninguna cubierta permanente en la plaza del pueblo». Este grupo de la oposición ha querido dejar clara su postura frente a la consulta que se desarrolla estos días en la villa sobre la instalación de carpas en la plaza.

Desde este partido local entienden que la consulta que se desarrolla estos días en el municipio no forma parte de un proceso participativo. «Nos dicen que será un proceso participativo, ya que la ciudadanía va a poder votar una de entre las tres opciones que previamente un equipo técnico del ayuntamiento ha dirimido entre los 22 proyectos presentados. Que no nos lo vendan como proceso participativo cuando en realidad no es sino una consulta», estiman desde el grupo abertzale.

«Hace años que desde EH Bildu venimos solicitando transparencia y participación a este ayuntamiento y aunque en el tema de transparencia ha dado algunos pasos, en el de la participación ni los ha dado ni los quiere dar. Es el miedo a ceder poder», subrayan desde este partido de la oposición.

Recordando anteriores ejercicios Bildu plantea que «hace dos años EH Bildu junto con Ermua Ahal da y Irabazi presentamos una enmienda a los presupuestos en la que pedíamos que el ayuntamiento adquiriera una carpa a fin de que los colectivos la pudieran utilizar cuando las inclemencias del tiempo lo requiriesen. Sin aprobar nuestra enmienda, el PSE dijo que estudiaría la propuesta y ofrecerían una propuesta más sólida que la nuestra». Ahora entienden que «sí que es sólida. Nos presentan la idea de cubrir parte de la plaza como una inversión (340.000,00 euros) necesaria para Ermua. Para lo cual el ayuntamiento convoca un concurso de ideas a las que se han presentado 22 proyectos».

Desde Bildu lanzan varias preguntas : «¿se ha abierto algún debate en nuestro pueblo sobre la necesidad de cubrir parte de la plaza?, ¿ha percibido siquiera el ayuntamiento una demanda de la ciudadanía acerca de esta necesidad?, ¿han trasladado los colectivos dicha fórmula al ayuntamiento?». Creen que no. «Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera». Apuntan a que «no es deber de los políticos crear necesidades inexistentes para dar soluciones magníficas. Ahora bien, si lo que el alcalde quiere es hacer campaña electoral que lo diga y punto».

Patrimonio histórico

De hecho insisten en que «nosotros somos partidarios de que la plaza se cubra sólo cuando esto sea necesario. Y para ello proponemos que la solución sea el alquiler de una carpa, tal y como se realiza en la mayoría de los municipios, porque así cubrimos el espacio que necesitamos en ese momento, ya sean 50, 100 o 300 metros cuadrados con un coste mucho menor y sin alterar la plaza ni destruir el escaso patrimonio histórico de nuestra villa». Y estiman que «esa es una decisión que compete a los ciudadanos y ciudadanas de Ermua». Por ello solicitan que se inicie un proceso participativo para conocer si es pertinente cubrir la plaza de manera permanente o no y si así fuera, «determinar si la decisión es prioritaria».

Se temen además que ocurra algo similar con el proyecto de la plaza del mercado. «Llegará la campaña electoral y nos sacarán de la chistera otro macro proyecto para que decidamos de qué color la queremos, porque el qué, el cómo y el cuánto ya lo habrán decidido ellos».