Deba presenta unos 'Sanrokes' con actos para todos los gustos y edades Los bailes tradicionales, a cargo del grupo Gure Kai, tampoco faltarán este año en el programa de los 'Sanrokes' debarras. / E. C. El programa cuenta con casi un centenar de actividades de todo tipo y como novedad se prolongará un día más, hasta el 19 de agosto RICARDO DÍEZ Domingo, 5 agosto 2018, 22:58

Deba ya ha presentado la programación de sus fiestas patronales que comenzarán el próximo 14 de agosto y que este año se alargarán más de lo habitual. Si en las últimas ediciones debarras y visitantes pudieron disfrutar del ambiente festivo durante cinco jornadas, este año se ha decidido prolongar la fiesta un día más y los 'Sanrokes' no llegarán a su fin hasta la noche del día 19. Tal y como aseguraron en la presentación del programa el alcalde Pedro Bengoetxea, el concejal de festejos Iñigo Cambronero y el técnico de cultura Raimundo Amutxastegi, «se ha confeccionado un amplio programa de fiestas con un total de más de 90 actos para los seis días que durarán este año, gracias a las ideas e iniciativas de diversos grupos y particulares que forman parte activa de Jai Batzordea. Con muchísima ilusión, hemos intentado satisfacer el gusto y las distintas sensibilidades de los y las debarras».

De manera oficial, las fiestas arrancarán el martes día 14, por la tarde, con el chupinazo a las 18.00 horas desde el balcón consistorial. Acto seguido, se colocará el pañuelito rojo a la afigie de San Roke al son de la marcha de Deba. La corporación se dirigirá a la iglesia y el grupo Gure Kai interpretará la 'Reverencia' y la 'Ezpatadantza'. No faltará la tradicional tamborrada en la noche de la primera jornada festiva.

El día 15 se celebrará el Andra Mari Eguna, con la tradicional feria de artesanía y el desencajonamiento en la plaza de toros y posterior encierrillo a los corrales de Osio. Los actos más tradicionales continuarán el 16 de agosto, Día de San Roke. El grupo de danzas Gure Kai bailarán la Ezpata Dantza, como saludo del pueblo de Deba a su patrón para después dar comienzo a la procesión hasta la ermita.

El Mariñel eguna (Día del Marinero) se celebrará el viernes 17 de agosto, una jornada en la que los pañuelos rojos se sustituyen por los de cuadros y las camisetas pasan a ser de color azul. La animación musical en las calles, con el tradicional Kardantxulo, se hará de notar durante toda la jornada. Los niños y las niñas del municipio podrán disfrutra de la jornada del sábado 18, Umeen eguna, aunque conviene destacar que también tendrán un buen número de actividades a su disposición el resto de las jornadas festivas. La fiesta llegará a su fin el domingo 19 con la celebración del 'Día de Cambo', dedicada al municipio hermanado con Deba. El fin de fiesta se hará efectivo con la retirada del pañuelo rojo a la efigie del patrón a las 0.00 horas.

Conciertos y novilladas

La música es protagonista de las fiestas y se han organizado conciertos principalmente en las dos zonas habilitadas para ello: Plaza Vieja y la carpa de la Alameda. El día 14, actuará el grupo de romería Ezten Giro. Al día siguiente, será el turno de Fooltime Lovers, Willis Drummond, Nevadah y Rodeo. El día de San Roke tocará el grupo The Supersonic Syndicate. Para el día 17 las actuaciones llegarán con Txanbezpel, Dawanda, The Grace of Dionysus y Ez Dabil y el 18, habrá Goazen Karaokea y los grupos Skakeitan, Skabidean y Laket en la carpa de la Alameda.

Otro atractivo de los 'Sanrokes' suelen ser las novilladas. Este año se han programado dos. En la del día 16 participarán José Antonio Valencia y Valentín Hoyos y en la del día 19 torearán Alejandro Rodríguez y Manuel Vera. Las entradas se pueden adquirir en la oficina de turismo hasta el día 13 y en los bajos del Ayuntamiento los días 15, 16 y 19.