'Dame tu mano' incorpora dos cursos del IMFP Ermua-Mallabia El proyecto cumple su quinta edición, creando un espacio de colaboración entre jóvenes y mayores de 70 años

Ainhoa Lasuen Ermua Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

La quinta edición del proyecto 'Dame tu mano' comenzó la pasada semana en el marco de una iniciativa que crece e incorpora, por primera vez, al alumnado tanto de primer como de segundo curso de la especialidad de Estética y Peluquería del Instituto Municipal de Formación Profesional Inicial de Ermua Mallabia (IMFPI).

El alumnado de este centro educativo se ha reencontrado este mes con el grupo de personas mayores autónomas de 70 años, en unos encuentros e interacciones entre distintas generaciones. Se trata de una iniciativa impulsada por los servicios sociales comunitarios y el centro de formación, diseñada para que ambos colectivos compartan espacio y tiempo, tiendan puentes y forjen lazos para un enriquecimiento y un aprendizaje mutuo.

'Dame tu mano' es una iniciativa de carácter transversal dentro del proyecto estratégico 'Ermua, Ciudad Amigable con las Personas Mayores', y está incluida en el currículum académico del alumnado del instituto. Mediante la metodología aprendizaje-servicio, los y las estudiantes cuidarán y embellecerán las uñas de las manos de las personas mayores, aplicando las técnicas estéticas que aprenden en clase.

Aprendizaje mutuo

Durante la prestación de este servicio, se favorece el intercambio de experiencias y emociones entre las personas participantes de distinta generación, sin estereotipos ni prejuicios por la diferencia de edad o de género.

En este curso se celebra la quinta edición del programa intergeneracional, que nació como una estrategia de intercambio. Lo que comenzó como un proyecto piloto se ha consolidado con el tiempo como una experiencia altamente enriquecedora y gratificante para todas las personas participantes, logrando generar espacios de encuentro basados en el respeto, la empatía y el aprendizaje mutuo, y fomentando relaciones positivas y saludables entre jóvenes y personas mayores.

El programa se ha convertido en una actividad estable e imprescindible dentro de la planificación anual tanto de los servicios sociales comunitarios como del propio centro educativo. Su éxito ha impulsado, además, la incorporación de mejoras y novedades que entrarán en vigor a partir de esta nueva edición. Entre los principales cambios destaca la participación conjunta del alumnado de primer y segundo curso de la especialidad de estética y peluquería.

Mayor número de sesiones

En ediciones anteriores solo tomaban parte los estudiantes de primero, pero este año se fortalece el programa al permitir que la juventud se mantenga durante sus dos años de formación, lo que ayuda a consolidar los vínculos intergeneracionales al establecer a las personas mayores como agentes de referencia positivos. Ampliar la participación de esta forma implicará un mayor número de sesiones.

Las actividades y encuentros se desarrollan en Lobiano dentro del horario escolar.