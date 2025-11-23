«Somos conscientes del legado que deja 'Drogetenitturri' en Ermua y Mallabia»
La publicación editará su último número en noviembre, para abordar un nuevo proyecto con otros medios locales con el nombre de 'Barrena'
Ermua
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:03
Tras 37 años acompañando a la población mallabitarra y ermuarra, y con 349 números a sus espaldas, la mítica revista 'Drogetenitturri' publica su último número en noviembre, poniendo fin a una trayectoria que la convirtió en el medio local decano de Bizkaia desde su nacimiento en 1989, cuando se editaba cada dos meses y costaba 100 pesetas.
Para hablar de este cierre lleno de historia y de lo que está por venir, hablamos con dos de sus pilares: Dorleta Vidal, coordinadora durante los últimos 17 años, y Estibalitz González, quien ha estado ligada al proyecto desde el tercer número. Juntas han visto crecer y evolucionar este gran proyecto de promoción del euskera con 228 colaboradores.
Pero la despedida es en realidad un hasta pronto, pues en diciembre Euskal Birusa, junto con Izarra Debako Zuhatza (Elgoibar) y Pil-Pilean (Soraluze), arranca un nuevo proyecto comarcal: 'Barrena'. Con un estilo renovado, más centrado en la actualidad y la información de la comarca, este nuevo semanario llegará en formato de periódico a los buzones de la población asociada a Euskal Birusa en Ermua. La web de 'Drogetenitturri' cederá el testigo a barrena.eus, un espacio que también abrirá sus puertas a noticias de Elgoibar, Mendaro, Deba, Itziar y Soraluze. Un cambio de página, pero con el mismo cariño y compromiso.
- ¿Se preveía que 'Drogetenitturri' funcionara tantos años?
-Estibalitz González. Nadie pensaba entonces que llegaría a tanto. No ha sido siempre fácil. Hemos aprendido a buscar una solución a los imprevistos, a que el puzzle siempre encaje.
-Dorleta Vidal. Yo, si algo he aprendido de este trabajo, es a ser resolutiva, debes tomar decisiones y echar para adelante.
-E. G. También a convencer a la gente, porque no todo el mundo se anima por vergüenza o nervios. -D. V. Pero, sobre todo, lo que destacaría es la actitud tan positiva de la gente hacia la revista.
-E. G. Para nosotras, sin intención de fanfarronear, 'Drogetenitturri' tiene un prestigio, es un referente en el pueblo, la gente la quiere. Es que durante 36 años ha estado ahí, sin fallar. Pasamos momentos duros, pero es un referente, en el que hemos sabido transformar a las personas en personajes.
-Han tratado muchos temas.
-E. G. En ese buscar a quién entrevistar hemos encontrado verdaderas perlas. Tenemos suerte, hay mucha gente que se ha mostrado muy receptiva a ser entrevistada y eso ha facilitado mucho nuestro trabajo a la hora de hacer un producto de calidad, para conocer a personas cercanas, ofrecer las noticias y ejercitar la lectura en euskera. Gracias a 'Drogetenitturri' el conocimiento de lo que hacían muchos ermuarras, que estaba escondido, se ha trasladado a todo el pueblo.
-Incluida la diáspora.
-E. G. Sí, porque hemos conseguido trasladar lo que hacen muchos y muchas ermuarras que viven fuera, pero siguen siendo parte de esta comunidad.
-D. V. Eso también se debe a que tenemos nuestra pequeña red que nos informa de cosas importantes que desconocemos.
-La semana pasada se reunieron para sacar una foto de sus colaboradores.
-D. V. Fue emocionante. Llamamos a toda la gente. Muchos no pudieron. Estuvimos alrededor de 70 y luego hicimos un brindis.
-Han cambiado mucho las técnicas de trabajo. ¿Qué recuerdan de aquel momento?
-E. G. ¡Que si han cambiado! Para maquetar la revista al principio picábamos los artículos y los maquetábamos en una mesa de cristal, con la regla y un cúter cortábamos cada texto y le dábamos cola, y con un rotulador se marcaba. En alguna antigua se nota ese rotulador. La maquetación se hacía a mano y luego lo mandábamos a la imprenta. Era un trabajo en equipo muy bonito. ¡Hemos tenido a los periodistas y profesionales de la fotografía más top del pueblo! Había que revelar las fotos. Guardamos un archivo muy bonito en blanco y negro.
-Dorleta sigue de coordinadora del nuevo proyecto ¿Cómo lo ve?
-D. V. El formato cambiará, pasa de ser mensual a semanal. El grupo de trabajo será más amplio. Cada uno trabaja desde su pueblo y la sede central estará en Elgoibar.
-Llevan seis años trabajando ese cambio.
-D. V.Sí. Hemos decidido abordar el nuevo proyecto porque el espacio de los medios de comunicación y las costumbres de los y las lectoras están cambiando muy rápidamente, y siendo medios tan pequeños como los nuestros es muy difícil adaptarse a estos cambios. Uniendo fuerzas queremos ser más eficientes, para poder hacer un trabajo más profesional, para trabajar de una forma más eficaz en la promoción del euskera.
-¿Han reflexionado sobre lo que supone este cambio?
-E. G. Somos conscientes del legado que deja 'Drogetenitturri' en Ermua y Mallabia. Se ha escrito más o menos como un libro de historia de estos años en el pueblo. Al comienzo habrá un pequeño duelo, pero no desaparece, aborda un nuevo proyecto.
-D. V. El último número abre con el titular de que viene 'Barrena'. Se da una continuidad.
-E. G. Yo he crecido como escritora, como periodista y como historiadora, y paradójicamente, no soy ninguna de esas cosas, pero 'Droget' me ha abierto las puertas a investigar, a aprender. ¡Cómo no voy a estar agradecida! Ha sido mucho trabajo, pero para mí ha sido una oportunidad. Y para otra mucha gente. Hay quien tiene todos los números archivados, como nosotros. Hemos sido un grupo de trabajo muy pequeño en la redacción, pero hemos tenido una red de colaboradores muy bonita, no solo escribiendo sino planteando temas, teniendo muchos ojos, muchas percepciones, que nos han permitido publicar tantos años.