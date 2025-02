Los comerciantes sacan a la venta bonos de 35 euros para hacer compras por valor de 50

A.E Eibar Viernes, 8 de mayo 2020, 22:17 Comenta Compartir

La campaña de bonos-compra de primavera en el comercio eibarrés, que tuvo que aplazarse el pasado mes de marzo como consecuencia de la irrupción del Covid-19 y la declaración del estado de alarma, se retoma a partir del próximo miércoles día 13 de mayo. Debido a las condiciones derivadas de la actual situación, las características de la nueva campaña han variado, de forma que se ofrecen mayores ventajas para los clientes, tanto económicas como en el sistema de funcionamiento. La principal novedad de esta campaña, subvencionada por el Ayuntamiento de Eibar y promovida por Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA), es que los bonos tendrán un precio de 35 euros -en anteriores campañas costaban 40 euros-, para realizar compras por valor de 50 euros, entre el mismo día 13 y el día 23 de mayo en los establecimientos adheridos a la campaña. Además, los bonos se podrán comprar y pagar on-line, sin necesidad de desplazarse hasta los locales de ECCA.

En esta nueva campaña toman parte un centenar de establecimientos comerciales eibarreses. Cuarenta corresponden a comercios de equipamiento de la persona, trece son de salud y belleza, ocho de óptica y audicentros, veinte de equipamiento del hogar, tres de alimentación, cuatro de relojería y joyería, y ocho corresponden a la categoría de otro de tipo de establecimientos.

Por lo tanto, en esta campaña toman parte todos aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar su actividad por el estado de alarma, otros que únicamente han podido desarrollar parte de su actividad, así como aquellos comercios que no han podido abrir estos dos últimos meses por enfermedad de sus titulares (algunas tiendas de alimentación). En cambio, no están incluidos los establecimientos que sí han podido mantenerse abiertos estas últimas semanas (alimentación, farmacias, estancos, informática), y todos los establecimientos de hostelería, ya que se prevé que una buena parte de ellos no abran a partir del próximo lunes, así como El Corte Inglés, dado que los centros comerciales no podrán abrir hasta el 25 de mayo.

La campaña arranca el próximo miércoles, día 13 de mayo. Desde ese día y hasta el 23 de mayo (o hasta agotar las existencias) las personas interesadas pueden adquirir dichos bonos al precio de 35 euros para realizar compras por valor de 50 euros. Los bonos se pueden acumular y se pueden fraccionar en dos compras de 25 euros o más cada una.

Estos bonos son válidos para residentes en Eibar y un máximo de dos bonos para cada DNI. Los bonos se pueden adquirir de forma presencial desde el miércoles en las oficinas de ECCA (Plaza de Unzaga, 7) y también se pueden comprar online. Si se hace de forma presencial se puede acudir a las oficinas de ECCA en horario de 9.30 a 12.30 horas, aunque entre las 9.30 y las 10.30 tendrán preferencia las personas mayores de 65 años. Además, se recomienda el pago con tarjeta.

Bonos online

En el caso de querer comprar los bonos online, se puede hacer en la página web: www.nikeibarrenerostendot.eus. De esa forma, solo será necesario ir a las oficinas de ECCA, con el justificante de compra del bono, a recogerlo. Se puede ir a recoger un número ilimitado de bonos comprados online siempre que se presenten los correspondientes justificantes de compra de los mismos. Si alguna persona compra bonos online y luego el DNI no corresponde a una persona empadronada en Eibar, se anulará el bono y se devolverá el dinero. Mediante la venta online de bonos se pretende evitar las colas y el contacto entre las personas que acudan a las oficinas de ECCA.

Mediante esta nueva campaña, subvencionada por el Ayuntamiento y promovida por ECCA, se ofrecen importantes descuentos del 30% en sus compras a los clientes eibarreses que compren en Eibar, y se logra asimismo apoyar la revitalización de la actividad comercial, que se ha visto sensiblemente afectada por el estado de alarma y el confinamiento causado por la pandemia del Covid-19. Esta campaña se ha dirigido de forma especial a aquellos sectores comerciales que se han visto especialmente afectados por el estado de alarma y que no han podido desarrollar su actividad. No obstante, desde Eibar Centro Comercial Abierto se tendrá también en cuenta de forma especial en próximas campañas que se vayan a promover a lo largo del año a los establecimientos asociados que no participan en ésta (comercios que han permanecido abiertos, establecimientos de hostelería o El Corte Inglés).