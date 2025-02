Colas históricas para los bonos del comercio

alberto echaluce Miércoles, 13 de mayo 2020, 21:13 Comenta Compartir

Una larguísima cola de eibarreses que partía desde las oficinas de Eibar Centro Comercial Abierto, en Unzaga, y llegaba hasta la calle Isasi primero y después hasta la subida de la plaza de toros, fue la imagen de ayer, en el primer día de ventas de los bonos del comercio. La fuerte demanda originó que los 1.500 bonos se vendieran en su totalidad.

Desde las 8.00 de la mañana, una hora y media antes de que abriera la oficina, algunas personas ya estaban a la espera de su apertura para adquirirlos. Llegado el momento, se abrieron sus puertas y el sistema 'online' se colapsó. Esto desencadenó la imposibilidad de la venta de bonos presencial. El colapso en la venta telemática se debió a la exigencia de presentar el DNI para comprobar que el adquiriente estaba empadronado en Eibar. «Junto a ello, personas que compraron el bono por internet se personaron en la oficina para recoger el bono físico, cuando se había comunicado que tenían que hacerlo hoy jueves, con lo que la cola adquirió unas proporciones desorbitadas», expresó el concejal, Alberto Albistegui. Además, la necesidad de que se cumplieran las medidas de distanciamiento por el Covid-19 hizo necesaria la presencia de efectivos de la Policía Municipal, hasta siete, para que ordenaran la larga fila en presencia del edil.

Los propios eibarreses que esperaban en la cola comentaban que «se podían vender los bonos en el comercio en el que estás interesado en hacer una determinada compra. Yo he quedado con la propietaria de una tienda para que me guarde un producto y ella misma me podía haber dado el bono descuento sin tener que estar toda la mañana aquí». Ante esta petición, el concejal Albistegui explicaba que «vender en los comercios supondría un gran esfuerzo de coordinación», aunque admitió que «necesitamos corregir esto para que no vuelva a ocurrir».

Además, la fuerte demanda estaba motivada porque el descuento aplicado esta vez es netamente superior. El precio del bono es de 35 euros -en anteriores campañas costaba 40-, para realizar compras por importe de 50 euros. Este hecho fue el factor fundamental para que se originara la gran demanda.

Con el bono, los consumidores podrán adquirir los artículos hasta el día 23 de mayo en el centenar de establecimientos adheridos a la campaña. , trece son de salud y belleza, ocho de óptica y audicentrCuarenta corresponden a comercios de equipamiento de la personaos, veinte de equipamiento del hogar, tres de alimentación, cuatro de relojería y joyería, y ocho de otro de tipo de establecimientos.

Es decir, en esta campaña toman parte todos aquellos comercios que se han visto obligados a cerrar su actividad por el estado de alarma, otros que únicamente han podido desarrollar parte de la misma, así como aquellas tiendas que no han podido abrir estos dos últimos meses por enfermedad de sus titulares (algunas de alimentación). En cambio, no están incluidos en esta campaña los establecimientos que sí han podido mantenerse abiertos estas últimas semanas (alimentación, farmacias, estancos, informática), ni los establecimientos de hostelería, ya que se prevé que una buena parte de ellos suban la persiana en próximas fechas, así como El Corte Inglés.

Ayudas

La Oficina Técnica de Comercio de Eibar ha asesorado y gestionado ayudas para pymes y autónomos para el pago de cotizaciones y arrendamientos y para la financiación de préstamos directos. Abierto el plazo para obtener información, se han dirigido a la Oficina del Comercio más de un centenar de establecimientos comerciales, de hostelería y de otros numerosos sectores de autónomos y pequeños empresarios. A todos ellos se les ha enviado la correspondiente información para acceder a las ayudas.