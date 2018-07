La cara menos amable del sol Piel. Un centenar de vecinos acudieron a medir su resistencia a los rayos solares. / Félix Morquecho Cerca de 150 adultos y niños participaron en una jornada dirigida a sensibilizar sobre la protección frente al sol FÉLIX MORQUECHO Miércoles, 11 julio 2018, 23:39

El verano ya está aquí, aunque sea en una versión tropical que puede despertar tormentas a cualquier hora. El astro cuyo nombre casi había quedado en el olvido vuelve a lucir en lo alto, pero las sonrisas que despierta no deben ocultar la realidad. Los rayos solares tienen una incidencia importante sobre nuestra salud y, por ese motivo, la Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa acercó ayer hasta la plaza de Unzaga la campaña que desarrolla durante este verano en distintas localidades guipuzcoanas.

La campaña de prevención del cáncer de piel no se dirige únicamente a las playas, porque, precisamente, el cuidado ante el sol no se restringe a esa actividad. «Puede que en Euskadi no sean tantos los días en los que podemos ir a la playa, pero en nuestro día a día estamos expuestos a la radiación solar», apunta Maider Sierra, responsable de prevención de AECC Gipuzkoa. El cáncer de piel es el de mayor incidencia y, además, su aparición tiene una relación directa con los hábitos de vida. Por eso, se hace especial hincapié en la necesidad de protección cada día, no únicamente cuando se acude a tomar el sol. «La gente ya conoce la teoría, sabe cómo hay que protegerse, pero estamos intentando que lleven la teoría a la práctica».

Unos 50 menores participaron ayer en unos talleres en los que, a través de actividades lúdicas, se incidía en la protección contra los efectos nocivos del sol. Otra línea fue la dirigida al público adulto. Cerca de un centenar de eibarreses rellenaron un cuestionario sobre su día a día, su exposición al sol y las medidas que toman. «Se pregunta si usan gorra, gafas de sol, cremas... y se obtiene el fototipo de cada persona. Además, hacemos una medición de melanina, que nos revela la protección natural que tiene cada uno», explica Sierra.

Además de estas consultas, la campaña sirve para despejar dudas y costumbres en relación con la protección solar. «Hay gente que nos cuenta que al principio del verano usa un factor de protección 50 y luego baja a 20. Eso no es saludable, por eso tratamos de romper mitos». Otro aspecto sobre el que se llama la atención tiene que ver con la edad. «Hace poco ha pasado un padre con una niña pequeña. A ella sí que le había dado crema antes de salir, pero él no. Con los adultos tenemos que incidir mucho», señala.

También hay consultas relacionadas con la toma de medicación, ya que buena parte de sus contenidos generan una mayor sensibilidad ante la radiación solar que desaconsejan la exposición o, bien, obligan a aumentar la protección.

Distintos tipos de radiación

La mañana soleada de ayer animaba a buscar la sombra, un paso que no se da en días nublados, a pesar de que la radiación solar sigue estando presente. «Las nubes frenan la radiación infrarroja, nuestra sensación de calor, pero no frenan la radiación UVB, que causa quemaduras en la parte externa de la piel. Esas son las quemaduras que vemos», explica Maider Sierra. El filtro que suponen las nubes solo frenan del 10% al 20% de esa radiación solar, lo que obliga a proteger la piel incluso en días nublados.

El sol genera también la radiación UVA, «y en este caso, las nubes no la frenan en ningún grado», remarcan. «No generan quemaduras, pero van a capas más internas de la piel. Por eso, hay gente que no tiene percepción de riesgo y luego aparecen manchas y carcinomas basocelulares. No están relacionados con lunares, sino que son pequeñas heridas que sangran y no llegan a cicatrizar». Se trata de una de las consecuencias de la exposición al sol diferente a las quemaduras.