«La cantera ciclista está asegurada en Ermua» La juventud del club ciclista ermuarra viene pisando fuerte. / E. C. Con más de 40 años a sus espaldas, Ermuko Txirrindularitza Eskola entrena cada año a los futuros campeones del ciclismo ESTÍBALIZ GARCÍA Jueves, 30 agosto 2018, 23:38

La escuela de ciclismo Ermuko Txirrindularitza Eskola es, con más de cuarenta años a sus espaldas, una de las grandes instituciones de este municipio, pero también una de las grandes desconocidas para la mayoría de la gente. Loli Roo es la actual responsable del grupo y en él se entrenan cada miércoles y sábados los próximos campeones de este deporte. En la actualidad son 17 los niños que practican sobre las dos ruedas.

La actividad de la escuela se concentra entre los meses de marzo y septiembre, teniendo siempre el mes de agosto libre. «Entrenamos en un circuito cerrado en el polígono de Hambre, por lo tanto, los niños que vienen con nosotros no corren ningún peligro a la hora de entrenar. Además, no les hace falta ningún tipo de equipación para empezar, no hace falta ni que tengan bicicleta porque nosotros se la dejamos. La cuota que hay que pagar es de 50 euros al año. Con ese dinero se les da la ropa y se paga la puesta a punto de las bicis al principio del año. La única exigencia que tenemos con los préstamos de las bicis es que hay que devolverlas en las mismas condiciones que se entregaron», apunta Loli Roo.

«Los niños se pueden apuntar a la escuela desde los 6 o 7 años, por lo tanto en el momento en que empiezan a salir a la carretera han adquirido una gran habilidad de la bici», explica Roo. «Dividimos los grupos en dos rangos de edad. Los pequeños de entre 6 y 11 años vienen los sábados y sólo a divertirse. Hacemos juegos y actividades lúdicas para que le vayan cogiendo la mano a la bici y el gustillo por el deporte. Cuando salimos fuera con ellos es a competiciones entre escuelas de ciclismo de toda Bizkaia en las que hay premios y avituallamiento para todos. No gana ni pierde nadie. Los mayores, hasta los 14 años, entrenan los miércoles y los sábados y ya tienen carreras específicas para ellos a parte de las reuniones. De hecho, ahora la Federación ha hecho una selección de los que mejor andan, los ha federado y están corriendo fuera en Cantabria o Francia. Éstos, normalmente, son los que van a pasar a cadetes, que completarán carreras de 40 kilómetros, y ya necesitan un entrenamiento específico para las pruebas a las que se enfrentarán», añade.

Los futuros ciclistas se entrenan para ganar carreras en distintas modalidades. «Nos preparamos para competiciones de mountain bike y carretera. A partir de la categoría de infantiles trabajamos con bicis sin frenos para las competiciones de pista en velódromos. Además, existe la posibilidad, que es decisión de la organización de la carrera, de hacer una competición sólo para chicas, siempre y cuando haya 8 o 9 participantes», comenta la responsable.

Campeones de Bizkaia

El palmarés del grupo es muy extenso, y han obtenido tanto el campeonato como el subcampeonato de Bizkaia en las dos últimas temporadas. «En 2017 Aimar Galdós fue el campeón e Ixone Viñambres la subcampeona, ambos en la categoría de infantiles. En 2018 han renovado los títulos, pero aparte de ellos, Izaro Oliveira, infantil de primer año, ha sido subcampeona de Bizkaia. Además, en la modalidad de gymkana de Bizkaia, Izaro Oliveira ha sido la campeona, Ixone Viñambres subcampeona y Oier Moral el tercer clasificado. Por otro lado, Ixone y Aimar han sido seleccionados para campeonatos de España. Tenemos un buen equipo. Para el año que viene se nos van 5 infantiles porque ya pasan a categoría cadete, y sólo quedarán dos, esperamos que alguno sea el que renueve el campeonato para la escuela. La cantera de ciclismo está asegurada en Ermua», apunta Roo. «La pena es que en Ermua, no hay equipo cadete y los que se van tienen que buscar un grupo de otra localidad. Lo ideal sería que todos fueran al mismo para seguir haciendo grupo de Ermua, pero lo cierto es que deciden ellos, la Escuela les puede aconsejar pero la decisión es suya», añade.

Encuentro anual

Dentro del circuito de reuniones de Escuelas de Ciclismo, la de Ermua organiza todos los años su propio encuentro. «Se hace en Hambre, porque aquí no podemos hacerla por el pueblo. Estamos esperando a que se termine de construir la variante para poder hacerla por el casco urbano. Este año fue el 15 de julio pero al estar en Hambre, poca gente se enteró de que estábamos allí. Aunque este año la Federación ha establecido un límite de carreras en las que se puede participar para que los niños no se cansen demasiado, lo cierto es que ha salido muy bien. Han participado 155 chavales, teniendo en cuenta la limitación y que es una de las últimas carreras del año, estamos muy contentos con el resultado. Como novedad, en esta ocasión, hemos montado txosna y ha funcionado muy bien. Tenemos que agradecer la ayuda para esta jornada a Cafés Baqué, Decathlon Durango, Eroski, Alkideba y Ermua Txirrindularitza Elkartea. Intentamos que la gente nos conozca colaborando todos los años en las colonias de Eremu Akademia y participamos en la Semana de la Movilidad, yendo a los colegios en bicicleta y participando en la marcha», explica Roo.