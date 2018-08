Aumenta el número de inscritos en el fichero de pisos vacíos de Ermua En agosto, son muchos los pisos que mantienen sus persianas bajadas por todo el municipio. / Esti García El servicio está activo durante todo el año, pero es en época estival cuando muchos vecinos del municipio se dan de alta AINHOA LASUEN Viernes, 3 agosto 2018, 23:09

Con la llegada del mes de agosto son muchos los ermuarras que deciden dejar atrás la rutina y el trabajo de todo el año para disfrutar de unos días de relax. Sin embargo, puede darse la circunstancia de que mientras se está en el lugar elegido para pasar las vacaciones, haya una fuga de agua o gas en el domicilio habitual. Para evitar que éstas situaciones hagan que se vayan al traste todos los planes para el mes, la policía mantiene en marcha el fichero de pisos vacíos.

Aunque la iniciativa está en marcha durante todo el año, es en este momento cuando el estar inscrito tiene más importancia y cuando más se recomienda su uso. Además es ahora cuando muchos vecinos se dan de alta para evitar disgustos y que las vacaciones terminen antes de lo programado.

La mecánica del programa es sencilla. Todo aquel que esté interesado en entrar en la base de datos del fichero sólo tiene que acercarse al Ayuntamiento, y una vez allí se le cogerán los datos personales y de su vivienda. Además se dejará el número de contacto de una tercera persona a la que los municipales acudirán en caso de alguna urgencia para que les entregue las llaves del piso si fuera necesario. En ningún caso se recogerán las llaves del piso en las oficinas del Ayuntamiento. Todo aquel que quiera introducir sus datos en el fichero puede hacerlo pasando por la oficina de la Policía Municipal en el Ayuntamiento o llamando al 943176300.

En caso de que ocurra alguna incidencia los agentes locales actuarían según requiriera la situación. Si tratara de una fuga de agua se procedería al corte del agua en la zona afectada o se comunicaría con los bomberos en caso de que hubiera una persona encerrada en la vivienda, por ejemplo. Hay otros casos en lo que, para evitar daños innecesarios, se llamará al propietario de la vivienda para que ponga las llaves a disposición de la policía municipal a través de la tercera persona que se haya introducido en la base de datos. Se acude a esta persona en el caso que se dé alguna incidencia leve como un despertador conectado que molesta a los vecinos o alguna otra emergencia que pueda ser subsanada con rapidez.

Renovar inscripción

Este año ha aumentado el número de vecinos que han introducido sus datos en la base de datos facilitada por la Policía Municipal. Es importante recordar que hay que renovar la inscripción cada vez que nos vamos de vacaciones para que los agentes tengan constancia de que la vivienda está vacía. Aunque una vez registrados los datos, éstos se mantendrán en el archivo dedicado a este servicio una vez pasado el período que se había que se había especificado.

Aún así, el servicio municipal hace una serie de recomendaciones a todas aquellas personas que se vayan de vacaciones y dejen su casa vacía. Aunque no se haga uso del fichero, se aconseja que no se cuente de forma innecesaria la salida de vacaciones. Además aclara que no debe olvidarse cerrar las llaves del gas y el agua.

También propone no dejar totalmente cerrada la vivienda y que alguien recoja el correo del buzón, puesto que esta es una señal inequívoca de que nos encontramos fuera.

En caso de ausencia prolongada se anima a la ciudadanía a instalar un temporizador que encienda las luces, radio, televisión, etc., a intervalos de tiempo.

Se pide colaboración con los vecinos en la vigilancia de los domicilios, respondiendo con solidaridad ante ruidos extraños procedentes de las viviendas, así como ante personas. Recomienda comprobar que la puerta del domicilio queda bien cerrada y llevar consigo una llave de repuesto. Del mismo modo, es aconsejable cambiar de cerradura en caso de pérdida de llaves.

Por último, en caso de tener animales domésticos y no llevarlos con usted, no los abandone, deposítelos en los lugares que se encargan de cuidarlos durante su ausencia o déjeselos a una persona de confianza.