Armeria Eskola hace entrega de 2.300 máscaras de protección contra el virus

En el agradecimiento tributado por el Ayuntamiento a Armeria Eskola, Miguel de los Toyos apuntaba que «tenemos que aprender que la 'nueva normalidad' no va a ser como antes y quizás estas máscaras van a permanecer en la sociedad». Y es que todo esto partió, según contó el director de Armeria Eskola, Imanol Urreisti, de la petición de una sanitaria del Hospital de Galdakao a su pareja, profesor del centro, convirtiendo las primeras máscaras en la nueva imagen que ofrecía la Sanidad vasca contra la pandemia. «Aquella imagen que recorrió las redes sociales nos motivó mucho y nos pusimos a fabricarlas, una tras otra, compatibilizando la actividad docente con la elaboración de las máscaras. No hemos estado parados». Gracias a iniciativas como esta y a donaciones tanto públicas como privadas, el Ayuntamiento de Eibar, con los recursos tanto humanos como materiales de los que dispone y con las iniciativas que ha desarrollado y prevé desarrollar, está pudiendo si no cubrir el 100% de las necesidades, al menos aliviar la situación social y económica que la Covid-19 está dejando en Eibar. Entre las entidades que han recibido estas protecciones están el Hospital de Galdakao, el ambulatorio de Durango, el Hospital de Zumarraga, el de Urduliz y centros de salud de Gernika y Bergara.

En esta dirección, el Ayuntamiento sigue abriendo la posibilidad a que los diferentes sectores económicos cuenten con estas protecciones. Para ello, se pide que quien precise de estas máscaras se ponga en contacto con la Policía Municipal, a través del número de teléfono 943708424, y las solicite, especificando los datos personales, de la tienda o de la empresa que las solicita.