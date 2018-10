Aprobada la «congelación» de tasas e impuestos para 2019 en Eibar El Pleno municipal aprobó por cuarto año consecutivo las mismas tasas e impuestos. / Félix Morquecho El PNV pide mayor esfuerzo institucional «para ayudar a las familias» y EH Bildu, «reducir dietas de los concejales» ALBERTO ECHALUCE Miércoles, 17 octubre 2018, 00:03

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar aprobó, por cuarto año consecutivo, la «congelación» de las tasas e impuestos para el 2019. La no subida de impuestos fue propuesta por el equipo de gobierno socialista, «porque aunque la macroeconomía tiene síntomas de recuperación, desde la microeconomía no está pasando lo mismo», según dijo el alcalde, Miguel de los Toyos. Desde las filas del PSE, único grupo que apoyó el dictamen, se justificó la propuesta subrayando que «50 municipios tienen la presión fiscal más alta que Eibar y siempre hemos estado en la media. Habrá impuestos que sean superiores y en otros seremos un ejemplo. Será que algo estamos haciendo bien».

Sin embargo, el PNV pidió «mayor esfuerzo institucional para ayudar a las familias, en lugar de mejorar la financiación de las administraciones. El escenario tiene que cambiar. No tiene sentido que las familias tiengan que seguir apretándose el cinturón, mientras nosotros ingresamos más», subrayó Mendicute.

Según los datos del PNV, el Ayuntamiento perecibirá 600.000 euros, este año, del Fondo Foral Municipal, mientras que el próximo año «se podrán percibir» 1,2 millones. «Si se rebaja el impuesto de vehículos y el IBI, se quedarán igual las arcas municipales», dijo.

Por su parte, EH Bildu destacó que «tanto PSE como PNV hablan de que la ciudadanía lo pasa mal, que si hay que bajar la presión fiscal, y luego habláis de 'nosotros', que 'nosotros' hagamos el esfuerzo. ¿A que 'nosotros' se refiere el PNV?. A 'nosotros' Ayuntamiento o a 'nosotros', los concejales? Porque es muy diferente, como concejales, no estamos en una mala situación. No nos va nada mal, porque cobramos una de las dietas más altas del País Vasco. Y aquí casualmente no hay discusión, tanto PSE como PNV estáis de acuerdo con ellas. 313 euros por acudir a una comisión. Con 313 euros que recibimos por acudir a una reunión, bien que podemos pagar el IBI de todo el año», dijo Gorka Errasti.

Instituciones superiores

No obstante, el alcalde se defendió diciendo que «muchas tasas e impuestos vienen en función de normas forales y si en algún impuesto estamos los terceros, como en el impuesto de vehículos, no aprecio que los dos primeros ayuntamientos, gobernados por partidos no socialistas, los rebajen, sino que los aumentan».

Igualmente, De los Toyos «apuntó que mantenemos el compromiso de no aumentar las tasas e impuestos, pese a que otros municipios están incrementando los IPCs interanuales. Lo normal es la actualización con el IPC. Nosotros no entendemos que se rebaje el IBI un 20 por ciento. Somos competitivos en la presión fiscal y queremos seguir siéndolo».

Por su parte, el PNV mostró su preocupación por la no salida al mercado de las viviendas vacías, pese al recargo del IBI. Y también se refirió a las cuestiones de aparcamiento. «Cuando se cobra un impuesto de vehículos es para que se ofrezca un aparcamiento de calidad. ¿Qué ofrecemos en estacionamientos a los eibarreses? Muchos automovilistas están esperando 25 minutos para aparcar en Eibar». De los Toyos le recordó que en «la época de crisis, en el 2008, el Ayuntamiento redujo el presupuesto un 20 por ciento, pero no queremos recaudar más, ni reducir impuestos». Tambien se refirió el recargo del IBI a las viviendas vacías que desde la oposición se había pedido la retirada.

«Está establecido por norma foral y otra institución, -por el Gobierno vasco- quiere establecer una norma similar». Sin embargo, De los Toyos, no quiso vincular el impuesto de vehículos a la falta de aparcamiento. «Muchos municipios con OTA de pago tienen problemas de aparcamiento. Son cosas diferentes el impuesto y el problema de aparcamiento».

«Progresividad»

EH Bildu apoyó la progresividad del impuesto, tal como proponía en anteriores plenos. «Ni vamos a apoyar una congelación generalizada de tasas, ni mucho menos vamos a apoyar una bajada generalizada y lineal de las tasas. Porque si queremos recaudar lo mismo, que es lo que también se esconde tras una congelación, vemos que existen diferentes fórmulas». Por ejemplo, «proponemos aumentar la presión fiscal a las personas con mayores ingresos para poder relajar la presión a las personas que menos ingresos tienen».

Finalmente, se introdujo para su debate una enmienda transaccionada por los grupos, en relación a la Escuela de Música, en el que «se trabajará en favor de la reducción de tasas, para aumentar las matriculaciones».