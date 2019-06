Aprendiendo fuera de clase Dounia Achahbar, entre dos compañeros de grupo, en la jornada de Aldeas Infantiles. / A. Lasuen Alumnado y profesorado del IES Ermua BHI ha participado en proyectos extraescolares nacionales como una feria tecnológica y Aldeas Infantiles AINHOA LASUEN Miércoles, 26 junio 2019, 20:49

Hace tiempo que la valoración de los centros educativos no se centra únicamente en los resultados académicos, que también, sino que se aprecian diversos proyectos que su profesorado y alumnado es capaz de desarrollar con acierto e implicación.

Este es el caso de la dirección del centro público de secundaria IES Ermua BHI que si bien destaca que «todo el alumnado que se ha presentado a selectividad ha aprobado en su última convocatoria», también se siente orgullosa de la actuación de su alumnado en varios proyectos extraescolares abordados este curso. Entre ellos destaca la participación de sus estudiantes en unas Jornadas Tecnológicas a nivel estatal ( Zaragoza) y en una jornada convocada por Aldeas Infantiles para colaborar en el tránsito de la juventud a la vida adulta.

El proyecto tecnológico, con la coordinación de la profesora de la asignatura de Tecnología, Eneritz Madarieta, contó con nueve jóvenes de Primero de Bachillerato. Como resultado se consiguió crear la maqueta de una «vivienda pasiva bioclimática». Se aprovechó la información recibida en la primera evaluación del curso escolar para automatizar el proyecto extraescolar.

La iniciativa consiste en la creación de la maqueta de una vivienda en la que las luces de la entrada se encienden y apagan con dos palmadas, se controlan las luces internas a través de la web o mediante la voz y el móvil. La maqueta también cuenta con un detector para abrir el invernadero del exterior de la casa y aprovechar el agua de lluvia, además de un vehículo que se introduce solo en el garaje y, las persianas se abren o se cierran automáticamente, para aprovechar la energía de la luz solar.

Se decidió participar en esta iniciativa tras una formación sobre robótica del profesorado, que promovió el Berritzegune. Posteriormente el profesorado trabajó on line, realizando una autoevaluación semanal. Después el alumnado repitió la formación y autoevaluación, en su asignatura de Tecnología.

Si bien el programa estaba dirigido al alumnado de ESO, los responsables decidieron trasladar el plan a Primero de Bachillerato (17 y 18 años) para adaptarse al material distribuido. «Acertamos en la elección -aclaran sus responsables- porque además de adaptarnos al único kit que nos dieron, hemos percibido que era un nivel muy alto para ESO».

Para concluir este proyecto, se contaba con la opción de presentarlo en unas jornadas tecnológicas a nivel nacional, para lo que el centro eligió Zaragoza.

Desde IES Ermua BHI se destaca la implicación del alumnado «que asumieron el compromiso y, tras haber concluido el curso, trabajaron 5 horas al día. Estaban muy motivados, incluso yo he tenido que echarlos para casa», explica orgullosa su profesora.

La feria de Zaragoza no era de carácter competitivo, sino que cada centro presentaba su proyecto, aunque «a los que estábamos presentes se nos invitó a valorar el resto de proyectos y el nuestro fue el que recibió más puntos por mucha diferencia. Allí pudimos constatar que el trabajo que había hecho nuestro alumnado era muy completo», aclaraba Madarieta, «porque la mayor parte de los centros exponía una única de las muchas funciones que tenía nuestra vivienda».

Aldeas infantiles

En el proyecto de Aldeas Infantiles estaban implicadas la profesora de 'Bio-geo', Ane Hernani, y la alumna Dounia Achahbar. El instituto ermuarra fue seleccionado como el único en Euskadi para participar en el programa.

Aldeas Infantiles no solo trabaja para dar un hogar a sus niños, sino que potencia un conjunto de acciones para facilitar a la juventud el paso a la mayoría de edad. Es en este aspecto donde actuó la alumna ermuarra. «Era una gran oportunidad y que encajaba con la alumna. Es una joven de cuarto de ESO muy implicada, trabajadora, solidaria, que tiene una sensibilidad excepcional y es muy consciente de la realidad», explicaba la profesora.

En esta ocasión, durante una jornada intensiva se analizaba la materia de Igualdad desde el punto de vista de la juventud. Trabajaron en equipos y la ermuarra fue una de las portavoces del suyo. Con sus percepciones (adolescencia, deseos, visión propia y realidad social) presentaron los resultados y realizaron un manifiesto.

Ha sido una experiencia muy enriquecedora para profesora y alumna, por lo que al centro le gustaría darle una continuidad. «Eran jóvenes que también tenían una inquietud como la mía y en los foros habituales no podemos hablar sobre estos temas», apuntaba Dounia. Es por ello que esta joven que habla perfectamente euskera, castellano, inglés, bereber y árabe, enorgullece a su profesora «no sólo por sus ideas, también me felicitaron por la forma de comunicarse con lenguaje no sexista», apuntaba. La joven además agradece al centro que le hayan ofrecido esta experiencia «muy enriquecedora para mi vida», aseguraba.

Además IES Ermua BHI ha conseguido otras convocatorias para participar en nuevos proyectos (de convivencia y materias STEAM), para todo el centro, que encararán con ilusión el próximo curso.