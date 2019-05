Andoni Pérez: «No esperaba ganar, se me hizo eterno hasta que dijeron el nombre del pincho» El joven hostelero ermuarra recibió la txapela en el concurso de pinchos de Bizkaia por sus carrilleras 'Taconazo' AINHOA LASUEN Viernes, 24 mayo 2019, 21:14

El joven ermuarra Andoni Pérez (24 años), del Kiska, es el nuevo flamante campeón de Bizkaia, con su pincho de oro 2019, 'Taconazo'. En la final participaron otros tres establecimientos ermuarras, evidenciando el buen nivel de los restauradores locales.

-¿ Cómo es el pincho ganador?

-Es un pincho de carrilleras que se hacen en un guiso a fuego lento, durante dos horas y media, con una torta de trigo tostada para darle un toque crujiente, típica de Méjico. También lleva un guacamole con pico de gallo, que es una mezcla especial de cebolla, tomate y jalapeño verde, cebolla morada encurtida y unos daditos de piña asada.

-¿Cuánto tiempo le ha costado pensar qué pincho llevar al concurso?

-Lleva muchas pruebas. Tenía pensado algo con las carrilleras, porque en la semana local de cazuelitas las carrilleras gustaron mucho. Después pensé en ponerlas en un taco. Luego había que pensar en el acompañamiento. Algunos le ponen plátano, pero a mi no me gustaba, probé la piña y me pareció que el contraste que hacía el pico de gallo y la cebolla encurtida quedaba muy bien. Se lo dí a probar a mi hermano, a mi padre , mi madre, mi novia... y les gustó.Personalmente iba con la idea de que era el mejor pincho que había hecho nunca y mi hermano me lo corroboró. Mi intención era llegar a la final, pero no esperaba ganar.

-¿No se lo olía por el ambiente que había en la final?

-¡Que va!. Cuando salimos fuera de la sala para que decidiera el jurado iba con la idea, de que si rascaba algo, que fuera el tercer puesto. Yo probé el pincho del Kobika, que nos lo hizo aquí en una cena con nosotros, y estaba buenísimo y en la semifinal ya decían que lo había mejorado. No esperaba para nada ganar. Cuando la presentadora Maite Azkarmendi dijo que «el pincho ganador es...» y dió un taconazo en el suelo, a mi se me hizo eterno hasta que dijo el nombre del pincho. Luego he visto el vídeo y lo dice seguido (sonríe).

-¿Por qué 'Taconazo'?

-Por el taco. Un domingo a la mañana, entre mi primo, mi novia, mi madre y yo le dimos vueltas. Salió «hamaiketako, hamarretako» para hacer referencia a la gastronomía vasca, pero nos nos convencía y a mi pareja, Ainhoa, se le ocurrió taconazo, me gustó cómo sonaba.

-Fue con otros 3 cocineros ermuarras. ¿Eso da tranquilidad?

-Sí . Te da confianza, pero yo que soy una persona muy nerviosa y puedo asegurar que se pasan muchos nervios. Además tengo que mencionar que Jon, de la vinoteca Mahasti (Ermua), me patrocina y siempre me ofrece asesoramiento con el maridaje.

Su primer premio

-¿Es el primer premio que recibe?

-Sí. En las jornadas gastronómicas locales me llevé un premio del público, pero no pasé de ahí.

-Su bar, el Kiska, es un negocio que lleva muchísimos años en Ermua.

-Sí, pero quiero que quede claro que desde hace más de dos años es un bar diferente. No se mantiene el aspecto político, ni las costumbres del fútbol que había antes. Es un bar nuevo desde hace dos años. Estamos trabajando para que la gente nos conozca y pruebe las experiencias que queremos que vivan aquí dentro, con un ambiente de pinchos, de café, de mojitos. Hablando claro, la gente cree que este es el bar del PP y no tiene nada que ver. Lo llevamos mi madre y yo y es un Kiska nuevo. Es un bar de barrio, que está a un semáforo del centro, que ofrece pinchos de lunes a viernes, rabas y torreznos el domingo por la mañana, partidas de cartas los viernes y sábados a la noche...

-¿Va a pone el pincho a la venta?

-Sí. Los domingos por la mañana, de 12.30 h. a 15 horas.