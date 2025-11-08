Ambientazo bajo la lluvia en San Martin azoka

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

La villa de Ermua demostró, una vez más, su fidelidad a una de sus citas más queridas. Pese a que la lluvia caía a ratos, la población se congregó bajo pórticos y cubiertas, manteniendo viva la llama de la fiesta local organizada por Euskal Birusa. Alrededor de 400 personas voluntarias trabajaron incansablemente para asegurar que ermuarras y visitantes disfrutaran de una jornada dedicada a la promoción del euskera y a la muestra de productores y artesanos locales.

Si bien una prohibición expresa del Gobierno Vasco impidió la presencia de animales este año, el espíritu de la feria, el cerdo de San Martin, no pudo faltar. Su imagen se replicó por todo el centro de la villa: desde pancartas y pegatinas hasta chapas, pañuelos y, de forma ingeniosa, como una calabaza que se transformó en la mascota oficiosa de la jornada.

La inclemencia meteorológica no logró doblegar el buen ambiente. Incluso los gigantes de Iruña, cuya participación estuvo en duda, se atrevieron a desafiar la lluvia. Pasearon sus enormes siluetas por Zubiaurre para, finalmente, descansar y saludar bajo la carpa de la plaza. Allí, fueron la delicia de los más pequeños, quienes también pudieron disfrutar de juegos infantiles en la plaza San Martin o ver bailar a los 'txikis' del grupo local Txindurri en el quiosco.

El talo se reafirmó como el gran protagonista gastronómico. A pesar de que un fallo en la máquina de turnos generó un pequeño contratiempo, la paciencia de la población fue ejemplar en las ya tradicionales colas para degustar este manjar especial de la San Martin Azoka, que requirió el esfuerzo de unos 40 jóvenes 'taloegiles' trabajando sin descanso toda la mañana. Para quienes prefirieron otros sabores, no faltó el tradicional pintxo de costilla. Todo este ambiente festivo estuvo amenizado por la música de los trikitilaris de Alboka Musika Eskola y los dulzaineros de Bizkaia, que no dudaron en mojarse para pasear su alegría por las calles de municipio.

