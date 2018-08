Amaña dará un 'Eskerrik Asko' a Eibar Josean Alberdi, en una imagen antigua, comenzó con la organización de las fiestas de Amaña hace justo 40 años y va a organizar los actos de agradecimiento. / AMAIA ROS La comisión de fiestas ha organizado actos de agradecimiento a los eibarreses por el apoyo mostrado JON ZABALA Viernes, 10 agosto 2018, 22:13

Acercándose al mes desde que se diera por concluido el 40 Aniversario de las fiestas de Amaña, su organizador Joxean Alberdi ya se ha puesto manos a la obra para preparar unos actos de homenaje al pueblo de Eibar que darán comienzo el 28 de septiembre, viernes, y que durarán hasta el día 30. «Prometí a la gente de Eibar que les iba a preparar unas fiestas y creo que estoy organizando un programa muy bonito», subraya Alberdi.

No obstante, primero quiere hacer referencia a las últimas fiestas de Amaña, a las que califica como «un éxito rotundo. En todos los actos ha habido muchísima gente. Hemos tenido un presupuesto de 72.000 euros y he tenido que trabajar mucho para poder conseguir ese dinero. La gente ya me ha visto trabajar. Todo ese dinero lo he sacado gracias a la gente de Eibar», cuenta. Unos festejos de los que ha terminado «muy cansado y sin dinero», resalta. Este año, el presupuesto utilizado ha sido mayor que en otras ocasiones, «sólo para los dos conciertos he necesitado 50.000 euros, cuando en otras ediciones esta cantidad significaba el presupuesto total. Este año hemos contado con casi 25.000 euros más». Igualmente, también se muestra algo triste por el trato de algunas instituciones, «tengo que dar las gracias a Eta Kitto, que me hizo encender la hoguera de San Juan. Fue muy bonito. Pero creo que otras instituciones no han valorado los cuarenta años. Esperaba algo más. A mí no me tienen que dar nada, pero no estoy muy contento en este sentido». Pese a todo ello saca fuerzas de flaqueza y si de algo no se olvida Alberdi es de la gente de la ciudad que ha estado cerca de él. «En estos cuarenta años lo más importante ha sido la gente del pueblo. Toda la ayuda que he recibido, todos los homenajes que me han hecho…», admite emocionado.

De esta manera, una vez finalizadas las fiesta de Amaña, toca preparar el fin de semana del 28 de septiembre, tres jornadas de las que ya tiene muchos aspectos avanzados. El pistoletazo de salida se dará a las 19.00 horas, después, a las 19.30, se ofrecerán unos 200 pintxos de chorizo gratis. «Con eso quiero que luego vayan a los bares a tomarse unos potes», adelanta Alberdi. Ese día habrá también una electrocharanga. «Además, estamos intentando montar un concierto, pero todavía no tengo cerrado el grupo. El problema es el dinero, a ver de dónde lo saco. Sé que los bares de Eibar me van a ayudar, de hecho, ya me están ayudando. Entre lo mío y lo de ellos creo que sacaremos lo necesario».

Comida solidaria

El sábado, día 29, arrancarán los actos con una comida popular que dará comienzo a las 14.30 horas. «En realidad sería una comida solidaria con la fundación 'Alas para Aroa'. Espero que nos juntemos unas 200 personas», afirma este incansable organizador, alma de las fiestas de este barrio eibarrés. Después, a las 16.30 horas, habrá unos castillos hinchables para que los más pequeños también se sientan partícipes; a las 19.00 horas será el turno para la chocolatada, «también habrá 'trikipoteo' con unos bertsolaris. Nuestra intención es traer buena gente. Y a las ocho de la tarde comenzará otra vez la electrocharanga, para animar el ambiente», avanza. No puede faltar la verbena que comenzará a las 20.30 horas con el grupo de música Parrapás, que durará aproximadamente hasta las 22.00 horas, para terminar el día con un concierto del grupo de Ermua Stai Zitto, «este grupo es muy bueno, ya lo veréis», asegura Alberdi. El domingo se darán por finalizados los actos. «Abriremos las txoznas para sacar algo más de dinero y poco más». De esta manera dará por finalizado el fin de semana.

Rifas a dos euros

El único objetivo de Alberdi es dar las gracias a la gente que le ha apoyado. «Es una programación para la gente de Eibar. No estoy pensando en la gente que venga de fuera, sólo pienso en los del pueblo, por todo lo que han hecho por mí», sostiene. Para poder hacer frente a los costes, Alberdi ha sacado rifas a dos euros, con las que sorteará dos cestas con una gran variedad de productos y dos bicicletas mountain bike. De momento la venta está siendo un éxito, «con decirte que he sacado 500 rifas y ya las he vendido todas. Estoy sintiendo, una vez más, el apoyo de la gente». En septiembre volverá a la carga, «pienso poner más en la calle, creo que volveré a vender muchas más. Esa es mi manera para sacar adelante el presupuesto». Necesita entre 8.000 y 9.000 euros para preparar los actos que tiene en mente, además de las ayudas que obtendrá de diferentes establecimientos hosteleros, «ya he hablado con ellos. Algún acto pagarán ellos, pero al final soy yo el que tengo que sacar el montante». Aunque sabe que no necesita hacerlo, lanza un mensaje a la ciudad, «es muy importante que la gente compre esas rifas, de ahí saldrá el dinero para los actos». Alberdi termina la charla con el mismo mensaje que empezó, «quiero dar las gracias a todo el pueblo de Eibar». Y aunque le resulta difícil calificar el 40 aniversario de las fiestas de Amaña como las mejores, asegura que han sido excepcionales, «no te puedo decir que han sido las mejores, pero sí que han sido una de las mejores».