El zasca de María del Monte a Pablo Motos por insistir en que hablara sobre el polémico robo en su casa: «Pues no preguntes»

María del Monte sigue sin querer hablar sobre uno de los episodios más amargos de su vida. La cantante sevillana y su mujer Inmaculada Casal sufrieron en agosto de 2023 un espeluznante asalto en su vivienda en el que estuvo vinculado su propio sobrino, Antonio Tejado, quien permaneció varios meses en prisión preventiva sin fianza acusado de ser el autor intelectual del robo.

Pablo Motos trató este miércoles en 'El Hormiguero' de abordar el delicado asunto, pero la folclórica fue tajante y se mostró decidida a mantenerse en silencio: «A ver, es un tema muy desagradable. No hablo de eso, porque no tengo por qué hablar nada», expresó visiblemente seria. El de Requena, sin embargo, continuó preguntando y se llevó un sonoro zasca: «¿Te queda algún miedo después de eso?«, le volvió a decir a la cantante. La andaluza, entonces, dio la estocada a Motos con una pregunta de lo más cortante: »¿A ti te quedaría?«. »Sí«, contestó el periodista. »Pues entonces no me lo preguntes«, zanjó la sevillana.

La artista acudió a 'El Hormiguero' con motivo de su reciente Medalla de Oro de Andalucía. Además de hablar sobre este logro tan importante y especial para ella, el presentador también le preguntó por otros asuntos polémicos como la supuesta 'cobra' que la actual reina de la sevillanas hizo a su mujer Inmaculada Casal, la encargada de cubrir el evento para Canal Sur.

La cantante de éxitos como 'Cántame' no tuvo reparo en responder y se mostró clara sobre su actuación en este momento tan comentado: «Vamos a ver, Pablete... Tanto ella como yo nos hemos reído con eso lo más grande. Nosotras tenemos nuestros códigos, nuestras historias. No le doy más importancia de la que tiene, porque no la tiene. Pero por encima de todo, no tiene nada que ver con que sea una relación homosexual o heterosexual», explicó la invitada.